Фотоблогер і модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кім Кардашьян, похвалилася своїми вражаючими формами

Красуня часто публікує відверті кадри, на яких показує свої великі груди і п'яту точку, пише Рoliteka.net. цього разу зірка не стала зраджувати сама собі.

На двох, розміщених в Instagram фото Квітко позувала в маленькому білому топі, який натягнувся під вагою немаленьких принад зірки; і в коричневих шкіряних штанях, обтянувших соковиту п'яту точку.

Знаменитість стояла боком до камери, а також поверталася спиною.

Анастасія розпустила довге хвилясте волосся, замріяно подивилася в камеру і прочинила пухкі рожеві губи.

Образ інстадіви завершив блискучій годинник.

В пості Квітко написала, хто надав таке вбрання.

Публікація за вісім годин зібрала понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Занадто гаряча", "Люблю", "Ось це так просто немає слів щелепи падають просто мед.❤️🔥😍🤩", "Ти такий ангел, боже мій! Супер Неймовірна приголомшлива 😍☺️ мені подобається твій наряд 🔥❤️", "Дуже чудова фотографія 💖💖💖👑👑💗💗", "Прекрасна, завжди", "🔥🔥😍😍😍 красивий наряд дитинко люблю тебе приємно дивитися", "Кожен день ти виглядаєш все краще і краще, сподіваюся, що з тобою все добре…", "Досконалість 😘💕🌹", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що зараз на Анастасію Квітко підписані 10,6 мільйонів користувачів мережі, серед яких не тільки російськомовні, але й іноземці.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в облягаючому білому топі і прозорій накидці, з-під якої було видно білизну в колір. Доповнили образ зірки окуляри і макіяж.

Вона з'явилася на тлі моря, елегантно поправляючи волосся. Образ Квітко викликав справжній ажіотаж серед її шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала у відвертому чорному вбранні, яке елегантно підкреслює її пишні форми. При цьому дівчина елегантно крутилася на камеру, демонструючи свої найкращі форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардашьян показала свої краси з різних ракурсів: «Ось це крихта!».

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.