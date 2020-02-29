Фотоблогер и модель Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, похвасталась своими внушительными формами

Красотка часто публикует откровенные кадры, на которых показывает свои большие груди и пятую точку, пишет Рoliteka.net. В этот раз звезда также не стала изменять сама себе.

На двух, размещенных в Инстаграм фото Квитко позировала в белом маленьком топе, который натянулся под тяжестью немаленьких прелестей звезды; и в кожаных коричневых штанах, обтянувших сочную пятую точку.

Знаменитость стояла боком к камере, а также поворачивалась спиной.

Анастасия распустила длинные волнистые волосы, томно посмотрела в камеру и приоткрыла пухлые розовые губы.

Образ инстадивы завершили сверкающие часы.

В посте Квитко написала, кто предоставил такой наряд.

Публикация за восемь часов собрала более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Слишком горячая", "Люблю", "Вот это да просто нет слов челюсти падают просто мед.❤️🔥😍🤩", "Ты такой ангел, боже мой! Супер Невероятная потрясающая 😍☺️ мне нравится твой наряд 🔥❤️", "Слишком великолепная фотография 💖💖💖👑👑💗💗", "Прекрасная, всегда", "🔥🔥😍😍😍 красивый наряд детка люблю тебя приятно смотреть", "Каждый день ты выглядишь все лучше и лучше, надеюсь, что с тобой все хорошо…", "Совершенство 😘💕🌹", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас на Анастасию Квитко подписаны 10,6 миллионов пользователей сети, среди которых не только русскоговорящие, но и иностранцы.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в облегающем белом топе и прозрачной накидке, из-под которой было видно белье в цвет. Дополнили образ звезды очки и макияж.

Она предстала на фоне моря, элегантно поправляя волосы. Образ Квитко вызвал настоящий ажиотаж среди ее поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в облегающем черном наряде, который элегантно подчеркивает ее пышные формы. При этом девушка элегантно крутилась на камеру, демонстрируя свои лучшие формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов: «Вот это крошка!».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.