Зірка зовсім не така, якою її звикли бачити

Наймолодша мільярдерка світу, модель Кайлі Дженнер здивувала зовнішністю

Красуня славиться своєю великою колекцією перук, які часто приміряє, пише Politeka.net.

Цього разу зірка здивувала новим кольором волосся. Кайлі позувала в перуці світло-русявого кольору з білими кінчиками. Дівчину можна і не впізнати.

Зірка прикрила очі окулярами і трохи витягла губи вперед.

Дженнер позувала в спортивних штанях сірого кольору і кросівках. Також на знаменитості була чорна куртка. Поряд з красунею можна помітити яскраву сумку.

Зірка розкинула ноги, притримуючи одну з них.

Мільярдерка виглядала дуже стильно і, можна сказати, дуже розкуто.

За сім годин пост Кайлі зібрав більше п'яти мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі завалили дівчину компліментами, особливу увагу звертаючи на колір волосся.

Кайлі називали вогненної богинею, бомбою і королевою.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в обтягуючому червоному костюмі. Наряд підкреслив її ідеальні форми: пишні груди і стегна.

Кайлі перебувала на задньому сидінні, закинувши ніжку на ніжку. Виглядала вона розкішно.

Доповнили її образ блискучі прикраси і сумочка у вигляді губ.

Макіяж був нанесений в стилі Кайлі - з акцентом на пишні вії.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер постала з русявим волоссям. Відомо, що зірка насправді брюнетка.

Дженнер одягла чорний обтягуючий гольф, який виділив її пишні груди, а довге волосся прикрило її. На одному рукаві моделі - одяг, схожий на шкіряну куртку.

Талія зірки теж підкреслено, ймовірно, брюками з високою посадкою.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер опублікувала фото, на якому не показала свою ідеальну фігуру, як зазвичай, але полонила шанувальників зовсім іншим.

Ідеальні риси обличчя вона підкреслила стриманим макіяжем, а її темні локони можуть звести з розуму будь-якого чоловіка.

У коментарях під знімком, шанувальники Кайлі хвалебно відгукнулися про її красу, назвавши її досконалою.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер була одягнена в червону спокусливу сукню з опущеними плечима.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".