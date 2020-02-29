Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер удивила внешностью 

Красотка славится своей большой коллекцией париков, которые часто примеряет, пишет Politeka.net

В этот раз звезда удивила новым цветом волос. Кайли позировала в парике светло-русого цвета с белыми кончиками. Девушку можно и не узнать. 

Звезда прикрыла глаза очками и немного вытянула губы вперед.

Дженнер позировала в спортивных штанах серого цвета и кроссовках. Также на знаменитости была черная куртка. Рядом с красоткой можно заметить яркую сумку. 

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Звезда раскинула ноги, придерживая одну из них. 

Миллиардерша выглядела очнь стильно и, можно сказать, очень раскованно. 

За семь часов пост Кайли собрал более пяти миллионов лайков и много комментариев. 

Пользователи сети завалили девушку комплиментами, особое внимание обращая на цвет волос. 

Кайли называли огненной богиней, бомбой и королевой. 

Напомним, Кайли Дженнер предстала в красном обтягивающем костюме. Наряд подчеркнул ее идеальные формы: пышные груди и бедра.

Кайли находилась на заднем сиденье, закинув ножку на ножку. Выглядела она роскошно.

Дополнили ее образ блестящие украшения и сумочка в виде губ.

Макияж был нанесен в стиле Кайли - с акцентом на пышные ресницы.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер предстала  с русыми волосами. Известно, что звезда на самом деле брюнетка. 

Дженнер надела обтягивающий черный гольф, который выделил ее пышную груди, а длинные волосы прикрыли ее. На одном рукаве модели - одежда, похожая на кожаную куртку. 

Талия звезды тоже подчеркнута, вероятно, брюками с высокой посадкой. 

Напомним также, что Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором не показала свою идеальную фигуру, как обычно, но покорила поклонников совсем другим.

Идеальные черты лица она подчеркнула сдержанным макияжем, а ее темные локоны могут свести с ума любого мужчину.

В комментариях под снимком, поклонники Кайли хвалебно отозвались о ее красоте, назвав ее совершенной. 

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер была одета в красное соблазнительное платье с опущенными плечами.

Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".