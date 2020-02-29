Звезда совсем не такая, какой ее привыкли видеть

Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер удивила внешностью

Красотка славится своей большой коллекцией париков, которые часто примеряет, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда удивила новым цветом волос. Кайли позировала в парике светло-русого цвета с белыми кончиками. Девушку можно и не узнать.

Звезда прикрыла глаза очками и немного вытянула губы вперед.

Дженнер позировала в спортивных штанах серого цвета и кроссовках. Также на знаменитости была черная куртка. Рядом с красоткой можно заметить яркую сумку.

Звезда раскинула ноги, придерживая одну из них.

Миллиардерша выглядела очнь стильно и, можно сказать, очень раскованно.

За семь часов пост Кайли собрал более пяти миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети завалили девушку комплиментами, особое внимание обращая на цвет волос.

Кайли называли огненной богиней, бомбой и королевой.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в красном обтягивающем костюме. Наряд подчеркнул ее идеальные формы: пышные груди и бедра.

Кайли находилась на заднем сиденье, закинув ножку на ножку. Выглядела она роскошно.

Дополнили ее образ блестящие украшения и сумочка в виде губ.

Макияж был нанесен в стиле Кайли - с акцентом на пышные ресницы.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер предстала с русыми волосами. Известно, что звезда на самом деле брюнетка.

Дженнер надела обтягивающий черный гольф, который выделил ее пышную груди, а длинные волосы прикрыли ее. На одном рукаве модели - одежда, похожая на кожаную куртку.

Талия звезды тоже подчеркнута, вероятно, брюками с высокой посадкой.

Напомним также, что Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором не показала свою идеальную фигуру, как обычно, но покорила поклонников совсем другим.

Идеальные черты лица она подчеркнула сдержанным макияжем, а ее темные локоны могут свести с ума любого мужчину.

В комментариях под снимком, поклонники Кайли хвалебно отозвались о ее красоте, назвав ее совершенной.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер была одета в красное соблазнительное платье с опущенными плечами.

Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".