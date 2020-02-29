Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер удивила внешностью
Красотка славится своей большой коллекцией париков, которые часто примеряет, пишет Politeka.net.
В этот раз звезда удивила новым цветом волос. Кайли позировала в парике светло-русого цвета с белыми кончиками. Девушку можно и не узнать.
Звезда прикрыла глаза очками и немного вытянула губы вперед.
Дженнер позировала в спортивных штанах серого цвета и кроссовках. Также на знаменитости была черная куртка. Рядом с красоткой можно заметить яркую сумку.
Звезда инстаграма Диденко успела снять видео перед смертельной трагедией в бане: "Это был сюрприз"
Волочкова бесстыдно посветила фигурой перед Малаховым: "Боже, что за жесть"
Любовница Остапчука поразила внешностью: пикантные фото разлучницы облетели сеть
В Украине появился фиктивный банк, вложенные деньги невозможно отследить: срочное предупреждение
Звезда раскинула ноги, придерживая одну из них.
Миллиардерша выглядела очнь стильно и, можно сказать, очень раскованно.
За семь часов пост Кайли собрал более пяти миллионов лайков и много комментариев.
Пользователи сети завалили девушку комплиментами, особое внимание обращая на цвет волос.
Кайли называли огненной богиней, бомбой и королевой.
Напомним, Кайли Дженнер предстала в красном обтягивающем костюме. Наряд подчеркнул ее идеальные формы: пышные груди и бедра.
Кайли находилась на заднем сиденье, закинув ножку на ножку. Выглядела она роскошно.
Дополнили ее образ блестящие украшения и сумочка в виде губ.
Макияж был нанесен в стиле Кайли - с акцентом на пышные ресницы.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер предстала с русыми волосами. Известно, что звезда на самом деле брюнетка.
Дженнер надела обтягивающий черный гольф, который выделил ее пышную груди, а длинные волосы прикрыли ее. На одном рукаве модели - одежда, похожая на кожаную куртку.
Талия звезды тоже подчеркнута, вероятно, брюками с высокой посадкой.
Напомним также, что Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором не показала свою идеальную фигуру, как обычно, но покорила поклонников совсем другим.
Идеальные черты лица она подчеркнула сдержанным макияжем, а ее темные локоны могут свести с ума любого мужчину.
В комментариях под снимком, поклонники Кайли хвалебно отозвались о ее красоте, назвав ее совершенной.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер была одета в красное соблазнительное платье с опущенными плечами.
Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".