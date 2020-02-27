Американская блогер, бизнесвумен и супруга исполнителя Канье Уэста Ким Кардашьян покрасовалась верхом и в откровенном наряде

Фотографию Ким опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото многодетная мать красуется в светлом литом наряде и с распущенными волосами. Модель пронзительно смотрит в объектив камеры, а ее костюм при этом, отмечают фолловеры звезды, немного просвечивал.

Самое интересное в новой фотосессии, пишут фаны звезды в комментариях под ее постом это то, что Ким позировала верхом на элитной породы лошади светлого окраса.

Фотосэт активно обсуждают в сети, в основном пользователи говорят о женственных формах Кардашьян, а также о том, что она является "одной из самых сексуальных женщин мира".

Кроме того, в своих сториз, Ким Кардашьян-Уэст вспомнила, как ей делали праздничный макияж - артистка при этом позировала в шелковом халатике и частично засветила свою пышную грудь. Также Ким показала на себе втягивающее белье - она сидела на кухонном столе, расставив ноги.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поделилась фотографией, на которой она стоит в шикарном платье в красных и черных тонах. Звезда соблазнительно выставила вперед ногу, продемонстрировав глубокий вырез на платье. Глубокое декольте не позволило Ким скрыть ее пышные формы – визитную карточку модели. Фото Кардашьян набрало более 2,2 миллиона лайков. Поклонники не устают хвалить фигуру Кардашьян, называя ее «красоткой», «богиней» и «невероятной женщиной».

Также недавно Кардашьян опубликовала интригующий снимок с розой в руках. На фото модель позирует полуоборотом к камере, демонстрируя свою обнаженную спину. Грудь Кардашьян прикрыта белыми розами. Образ модель традиционно дополнила фирменным макияжем в коричневых тонах.

Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.