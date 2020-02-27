Модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кім Кардаш'ян, вразила формами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram-сторінку її шанувальників.

Так, дівчина позує в облягаючому білому топі і прозорою накидці, з-під якої видно білизну в колір. Доповнює образ зірки окуляри і макіяж.

Уточнимо, що Квітко позує на тлі моря, елегантно поправляючи волосся. Образ зірки викликав справжній ажіотаж серед її шанувальників.

«Бомбезні форми», «виглядаєш неймовірно», «вогонь», «справжній космос», «відразу видно – російська модель», «такі форми ще спробуй сховай», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що модель і инстадива Анастасія Квітко показала величезні "легкі" на камеру.

Зірка поділилася відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгому обтягуючому плаття бежевого відтінку (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). Наряд ідеально сів на фігуристу красуню, якій нічого приховувати. Пишний бюст і видатні стегна сколихнуть кого завгодно. Таке враження, ніби вона ледве-ледве уместила неосяжні принади в це тісну сукню.

Модель, рекламуючи енергетичний напій, пройшлася, погойдуючи стегнами, і покрутилася перед камерою - так, щоб користувачі змогли розглянути всі її переваги з будь-якого ракурсу. Неперевершений образ доповнили сонячні окуляри і годинник на руці. Квітко розпустила волосся, які ефектно майоріли на вітрі.

"Я люблю це життя і кожен її момент!", - поділилася підпису модель.

Шанувальники моментально відреагували на таку красу, поставивив менш ніж за добу півмільйона "лайків". Анастасію засипали компліментами.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів: «Ось це крихта!».

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.