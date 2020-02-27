Модель Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, поразила формами на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу ее поклонников.

Так, девушка позирует в облегающем белом топе и прозрачной накидке, из-под которой видно белье в цвет. Дополняет образ звезды очки и макияж.

Уточним, что Квитко позирует на фоне моря, элегантно поправляя волосы. Образ звезды вызвал настоящий ажиотаж среди ее поклонников.

«Бомбезные формы», «выглядишь невероятно», «огонь», «настоящий космос», «сразу видно – русская модель», «такие формы еще попробуй спрячь», - пишут они.

Ранее мы писали, что модель и инстадива Анастасия Квитко показала огромные "легкие" на камеру.

Звезда поделилась видео в свом микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном обтягивающем платье бежевого оттенка (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Наряд идеально сел на фигуристую красотку, которой нечего скрывать. Пышный бюст и выдающиеся бедра всколыхнут кого угодно. Такое впечатление, будто она еле-еле уместила необъятные прелести в это тесное платье.

Модель, рекламируя энергетический напиток, прошлась, томно покачивая бедрами, и покрутилась перед камерой - так, чтобы пользователи смогли рассмотреть все ее достоинства с любого ракурса. Непревзойденный образ дополнили солнечные очки и часики на руке. Квитко распустила волосы, которые эффектно развевались на ветру.

"Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!", - поделилась в подписи модель.

Поклонники моментально отреагировали на такую красоту, поставивив менее чем за сутки полмиллиона "лайков". Анастасию засыпали комплиментами.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов: «Вот это крошка!».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.