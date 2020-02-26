Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала форми у відвертій вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в облягаючому чорному вбранні, який елегантно підкреслює її пишні форми. При цьому дівчина елегантно крутитися на камеру, демонструючи свої найкращі форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Божественна», «справжнє чудо», «Чорна пантера», «це просто космос», «прекрасна», «мама мія, яка краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Анастасія Квітко поділилася відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгому обтягуючому плаття бежевого відтінку. Наряд ідеально сів на фігуристу красуню, якій нічого приховувати. Пишний бюст і видатні стегна сколихнуть кого завгодно. Таке враження, ніби вона ледве-ледве уместила неосяжні принади в це тісну сукню.

Модель, рекламуючи енергетичний напій, пройшлася, погойдуючи стегнами, і покрутилася перед камерою - так, щоб користувачі змогли розглянути всі її переваги з будь-якого ракурсу. Неперевершений образ доповнили сонячні окуляри і годинник на руці. Квітко розпустила волосся, які ефектно майоріли на вітрі.

"Я люблю це життя і кожен її момент!", - поділилася підпису модель.

Шанувальники моментально відреагували на таку красу, поставивив менш ніж за добу півмільйона "лайків". Анастасію засипали компліментами.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів: «Ось це крихта!».

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.