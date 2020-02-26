Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала формы в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в облегающем черном наряде, который элегантно подчеркивает ее пышные формы. При этом девушка элегантно крутиться на камеру, демонстрируя свои лучшие формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Божественная», «настоящее загляденье», «Черная пантера», «это просто космос», «прекрасная», «мама мия, какая красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Анастасия Квитко поделилась видео в свом микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном обтягивающем платье бежевого оттенка. Наряд идеально сел на фигуристую красотку, которой нечего скрывать. Пышный бюст и выдающиеся бедра всколыхнут кого угодно. Такое впечатление, будто она еле-еле уместила необъятные прелести в это тесное платье.

Модель, рекламируя энергетический напиток, прошлась, томно покачивая бедрами, и покрутилась перед камерой - так, чтобы пользователи смогли рассмотреть все ее достоинства с любого ракурса. Непревзойденный образ дополнили солнечные очки и часики на руке. Квитко распустила волосы, которые эффектно развевались на ветру.

"Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!", - поделилась в подписи модель.

Поклонники моментально отреагировали на такую красоту, поставивив менее чем за сутки полмиллиона "лайков". Анастасию засыпали комплиментами.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов: «Вот это крошка!».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.