Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, зняла себе на відео в дзеркало

Артистка з'явилася в міні-платті, яке ледь приховувало її інтимні місця, пише Politeka.net.

Дівчина позувала біля дзеркала, не знімаючи свого обличчя, а лише показуючи свою ідеальну фігуру. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Знаменитість виставила стегно тим самим, похвалившись вигинами. В дуже короткій сукні виділялася тонка талія артистки.

Верх сукні обтягнув пишні груди наменитости, при цьому ніякого декольте не було, можна сказати, вгорі все було дуже скромно, але ось внизу - відкривалася неймовірна краса на достоїнства зірки - її гарні, довгі і рівні ніжки. Від такого паморочиться голова

Босоніжки в грецькому стилі з переплетінням чудово доповнили образ зірки.

Емілі зняла камерою і свій французький манікюр.

Сама зірка позувала в приміщенні, позаду неї виднілися меблі.

За вісім годин пост моделі зібрав більше двох мільйонів переглядів і коментарів.

Користувачі мережі зізнавалися красуні в любові і дивувалися її формам.

Нагадаємо, нещодавно Емілі Ратаковськи опублікувала знімок, на якому засвітила свої груди. Відомо, що зірка, як і багато топ-моделі, взяли участь у показі мод від Versace.

Дівчина з'явилася в кадрі в в чарівній сукні червоного кольору, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в блискучій сукні з тоненькими перемичками на грудях, вона дивиться прямо в об'єктив камери.

На обличчі зоряної красуні-артистки був помітний макіяж, який підкреслив її величезні виразні очі і пухкі губи.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала у витонченому чорному платті відразу з декількома пікантними деталями.

Увагу привертає глибоке декольте наряду, а також два розрізи, які йдуть вниз від стегон красуні.

Судячи з цих розрізів, модель завбачливо «забула» надіти під сукню нижню білизна.

Шанувальників Ратаковськи її вбрання буквально звело з розуму.

Нагадаємо, Ратаковски показала спокусливе тіло в екстремальному бікіні.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Емілі Ратаковски ледве уместила принади в тісне бікіні.

Також Politeka писала, що Ратаковски без одягу подратувала соковитими округлостями.