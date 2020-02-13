Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала соблазнительную фигуру в стильном купальнике

28-летняя британская красотка покоряет сердца поклонников по всему миру своей нестандартной внешностью и откровенными образами. Не стесняется Ратаковски и скандальных съемок топлесс.

Однако, в этот раз модель решила порадовать подписчиков более «скромным» снимком. Как сообщает Politeka, в своем Инстаграм она поделилась фотографией с пляжа. На ней Ратаковски сидит прямо перед камерой в открытом купальнике, который приковывает внимание ко всем изгибам ее фигуры. Кокетливые завязки на животе и талии модели придают оригинальность ее пляжному наряду.

Поклонники Ратаковски пришли в восторг от этого снимка и тут же засыпали модель восхищенными комментариями и признаниями в любви.

До этого мы писали о том, что Ратаковски поделилась еще одним пикантным снимком, от которого поклонники пришли в полный восторг. Мы отмечали, что модель прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.

Модель постоянно получает множество восхищенных комментариев от своих подписчиков, после публикации на своей странице новых снимков.

На этот раз Эмили опубликовала снимок со спальни. Модель сделала селфи, лежа в белоснежной постели.

Упругая грудь так и норовила выпрыгнуть с оков узкого платья, но Эмили не позволила желающим увидеть больше, чем положено, хоть такого за ней ранее замечено не было.

Как уточнила сама Ратаковски в подписи к фото, она уже одета и полностью готова к выходу, но ей некуда пойти. И в комментариях тут же посыпались сотни предложений.

Также до этого модель в своих сторис опубликовала снимок, на котором она изображена в образе Евы.

Красотка предстала полностью голая, и интимные места прикрыты лишь прядью волос и руками.

Стоить отметить, что Ратаковски создала линию одежды для американского онлайн-ритейлера Nasty Gal. Она же и стала главной героиней лукбука коллекции EMRATA X Nasty Gal, в которую вошли платья на тонких бретелях, кроп-топы, тренчи из кожи и свободные брючные костюмы.

Напомним, Ратаковски устроила горячие развлечения в постели: "полностью готова к...".

Как сообщала Politeka, самый горячий ангел Victoria’s Secret впечатлила видом в одних трусиках.

Также Politeka писала, что Ратаковски взволновала манящим образом в экстра-мини: после увиденного у любого пропадет покой.