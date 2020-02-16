Модель показала все, чем наградила ее природа

Популярная фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски удивила соблазнительными кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, американская модель и актриса Эмили Ратаковски в течение последних двух лет дизайнером собственного бренда Inamorata. Для продвижения звезда активно снимается в рекламных кампейнах и продвигает работы на своих страницах в социальных сетях.

Новый снимок Эмили Ратаковски опубликовала у себя в Instagram. На этот раз знаменитость рекламировала крохотный купальник, который едва прикрывает ее аппетитные формы.

Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги. На снимке девушка позирует приподняв руки вверх и томно выгнувшись в сторону.

Подобные кадры уже появлялись на странице Эмили, и в подписях она отмечала, что это ее любимый купальник в новой коллекции Inomorata. Что ж, отличный способ заманить всех желающих выглядеть столь же соблазнительно на свой сайт!

К сожалению пользователи сети не имеют возможности поделиться своими впечатлениями о новом снимке, ведь его знаменитая модель купальников показала в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что 28-летняя красавица Ратаковский выложила в сеть один из семейных снимков. На фото она позирует вместе со своим мужем – Себастьяном Беар-МакКлардом.

Парочка появилась на кинопремии Spirit Awards, которая всегда проходит накануне Оскара. Супруги редко выходят в свет вместе, поэтому их появление логично вызвало ажиотаж.

Брюнетка выбрала для мероприятия умопомрачительное мини с драпированными рюшами на рукавах, которое подчеркнуло ее длинные ноги. Эффектный образ дополнили черные сандалии на высокой шнуровке. А ее муж предстал перед камерами в костюме и солнцезащитных очках.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померились фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».