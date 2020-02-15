Американская модель, актриса, а с недавних пор еще и предпринимательница Эмили Ратаковски показала купальник из своей новой коллекции

Лучше модели, чем сама, Эмили не нашла, поскольку роскошная фигура девушки позволяет любую вещь показать в самом выгодном свете, передает Politeka.

На своей странице в Instagram Ратаковски поделилась снимком в бикини собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды Inamorata Woman. Модель называется Neptune расцветки Burgundy Leopard Link — черного цвета в белый горошек и с леопардовыми вставками.

Как видно на фотографии, верх купальника представляет собой завязанные на бант треугольные чашечки.

Не обошлось без аксессуаров. На Эмили миниатюрные золотые серьги и винтажная цепочка из этго же металла.

Ранее мы рассказывали о том, что модель поделилась фото, на котором она позирует вместе со своим мужем – американским актером Себастьяном Беар-МакКлардом. Парочка появилась на кинопремии Spirit Awards, которая всегда проходит накануне Оскара. Супруги редко выходят в свет вместе, поэтому их появление ожидаемо вызвало ажиотаж.

Брюнетка выбрала для мероприятия умопомрачительное мини с драпированными рюшами на рукавах, которое подчеркнуло ее длинные ноги. Эффектный образ дополнили черные сандалии на высокой шнуровке. А ее муж предстал перед камерами в костюме и солнцезащитных очках.

Отметим, что Эмили очень любит подогревать интерес к своей персоне откровенными снимками, позируя в микробелье либо же в соблазнительных нарядах. Как к этому относиться супруг красотки, история умалчивает.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померились фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».