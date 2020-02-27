Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, сняла себя на видео в зеркало
Артистка предстала в мини-платье, которое едва скрывало ее интимные места, пишет Politeka.net.
Девушка позировала у зеркала, не снимая своего лица, а лишь показывая свою идеальную фигуру. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Знаменитость выставила бедро тем самым, похваставшись изгибами. В очень коротком платье выделялась тонкая талия артистки.
Верх платья обтянул пышную грудь наменитости, при этом никакого декольте не было, можно сказать, вверху все было очень скромно, но вот внизу - открывалась невероятная красота на достоинства звезды - ее красивые, длинные и ровные ножки. От такого кружится голова.
Ведущая "Х-Фактора" без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры
В Украине появился фиктивный банк, вложенные деньги невозможно отследить: срочное предупреждение
Бесстыдная жена Артура Пирожкова разделась до трусиков: "Повезло мужу"
12-летняя дочь Кошевого из Квартал 95 устроила взрослые танцы в экстра-мини: "А папа видел?"
Босоножки в греческом стиле с переплетом отлично дополнили образ звезды.
Эмили сняла камерой и свой французский маникюр.
Сама звезда позировала в помещении, позади нее виднелась мебель.
За восемь часов пост модели собрал более двух миллионов просмотров и много комментариев.
Пользователи сети признавались красотке в любви и поражались ее формам.
Напомним, недавно Эмили Ратаковски опубликовала снимок, на котором засветила свою грудь. Известно, что звезда, как и многие топ-модели, приняли участие в показе мод от Versace.
Девушка предстала в кадре в обворожительном платье красного цвета, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в блестящем платье с тоненькими перемычками на груди, она смотрит прямо в объектив камеры.
На лице звездной красавицы-артистки присутствовал заметный макияж, который подчеркнул ее огромные выразительные глаза и пухлые губы.
Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала в изящном черном платье сразу с несколькими пикантными деталями.
Внимание привлекает глубокое декольте наряда, а также два разреза, которые уходят вниз от бедер красотки.
Судя по этим разрезам, модель предусмотрительно «забыла» надеть под платье нижнее белье.
Поклонников Ратаковски ее наряд буквально свел с ума.
Напомним, Ратаковски показала соблазнительное тело в экстремальном бикини.
Как сообщала Politeka, пышногрудая Эмили Ратаковски еле уместила прелести в тесное бикини.
Также Politeka писала, что Ратаковски без одежды подразнила сочными округлостями.