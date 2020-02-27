Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, сняла себя на видео в зеркало

Артистка предстала в мини-платье, которое едва скрывало ее интимные места, пишет Politeka.net.

Девушка позировала у зеркала, не снимая своего лица, а лишь показывая свою идеальную фигуру. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Знаменитость выставила бедро тем самым, похваставшись изгибами. В очень коротком платье выделялась тонкая талия артистки.

Верх платья обтянул пышную грудь наменитости, при этом никакого декольте не было, можно сказать, вверху все было очень скромно, но вот внизу - открывалась невероятная красота на достоинства звезды - ее красивые, длинные и ровные ножки. От такого кружится голова.

Босоножки в греческом стиле с переплетом отлично дополнили образ звезды.

Эмили сняла камерой и свой французский маникюр.

Сама звезда позировала в помещении, позади нее виднелась мебель.

За восемь часов пост модели собрал более двух миллионов просмотров и много комментариев.

Пользователи сети признавались красотке в любви и поражались ее формам.

Напомним, недавно Эмили Ратаковски опубликовала снимок, на котором засветила свою грудь. Известно, что звезда, как и многие топ-модели, приняли участие в показе мод от Versace.

Девушка предстала в кадре в обворожительном платье красного цвета, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в блестящем платье с тоненькими перемычками на груди, она смотрит прямо в объектив камеры.

На лице звездной красавицы-артистки присутствовал заметный макияж, который подчеркнул ее огромные выразительные глаза и пухлые губы.

Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала в изящном черном платье сразу с несколькими пикантными деталями.

Внимание привлекает глубокое декольте наряда, а также два разреза, которые уходят вниз от бедер красотки.

Судя по этим разрезам, модель предусмотрительно «забыла» надеть под платье нижнее белье.

Поклонников Ратаковски ее наряд буквально свел с ума.

Напомним, Ратаковски показала соблазнительное тело в экстремальном бикини.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Эмили Ратаковски еле уместила прелести в тесное бикини.

Также Politeka писала, что Ратаковски без одежды подразнила сочными округлостями.