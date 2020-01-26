Светская львица Ким Кардашьян рассказала о новинках своего бренда косметики.

Как сообщает Politeka.net, звезда американского шоу-биза написала об этом на своей странице в Instagram. Кардашьян рассказала поклонникам, что ее бренд выпустил новые палитры теней, карандаши для губ и румяна.

«Я так горжусь этими новыми продуктами и не могу дождаться, чтобы увидеть все образы, которые вы сможете создать с их помощью!», - написала звезда.

Рекламный пост она сопроводила соблазнительным фото, на котором она одета в золотистый латексный костюм, прекрасно обтягивающий ее пышные формы. За короткое время пост блоггерши успел набрать более миллиона лайков. Поклонники светской львицы оставляют в комментариях восторженные отклики на ее фото.

«Ты выглядишь потрясающе на этой фотографии, господи, я бы хотела, чтобы у меня было такое тело», «Прекрасная! Хотя мне теперь любопытно, как ты влезла в этот костюм», - отмечают подписчики.

Напомним, что личный бренд косметики KKW Ким создала самостоятельно, отдельно от своих сестер, с которыми у нее также есть несколько компаний.

«После того, как я на протяжении десяти лет наносила макияж каждый день, я решила применить мои знания в производстве», - рассказывала Кардашьян.

Модель запустила свой бренд, имея одну из крупнейших страниц в Инстаграм-сообществе, поэтому расходы на продвижение своей компании у нее были минимальные. Особенность косметики от Кардашьян еще и в том, что она позволяет поклонникам модели становиться похожей на нее, используя подобные цвета теней, помады, а также методы нанесения косметики. Ожидаемо бренд мгновенно стал супер-успешным. Только за первый час работы интернет-магазина KKW Ким удалось заработать 14 млн долларов. Это один из крупнейших активов Ким Кардашьян, которым она полноценно владеет, а не просто получает дивиденты.

Напомним, что Ким Кардашьян обтянула шикарное тело тонкой тканью: "сейчас лопнет".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян заворожила формами с Кайли Дженнер.

Как сообщала Politeka, Кардашьян устроила интимную фотосессию с пернатым другом.