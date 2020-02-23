Ким Кардашьян, получившая известность благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян», опубликовала архивный снимок со своим отцом

Фотографию светская львица и бизнесвуман опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото юная Ким сидит в обнимку со своим отцом – юристом Робертом Кардашьяном, который умер в 2003 году от рака пищевода.

«С днем рождения, папа! Скучаю по тебе за пределами понимания. Жаль, что ты не здесь, чтобы увидеть все это!», - подписала снимок Ким.

Фотография набрала 1,6 млн лайков. Поклонники звезды вспоминают об ее отце добрыми словами.

«О, это так мило, Ким. Я помню Роберта. Отличный парень», «Святой выглядит так же, как он», «Он твой ангел», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц отметила, что Кардашьян была прекрасной еще в юности, подразумевая, что Ким была прекрасна до пластических операций, которые ей приписывают СМИ.

Отец Ким и ее сестер и брата Роберт Кардашьян был известным адвокатом. Он прославился после громкого дела футболиста О. Джей Симпсона, которого он защищал в суде. Это дело даже лягло в основу сериала «Американская история преступлений». Кардашьяна в сериале сыграл актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в сериале «Друзья».

С матерью Ким, Крис Дженнер, Роберт жил в браке с 1978 по 1990 год. Уже после его смерти на экраны вышло шоу с участием его семьи «Семейство Кардашян».

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новым соблазнительным снимком. На фото Ким позирует полуоборотом к камере, но зрителю видна только ее обнаженная спина. При этом грудь красотки прикрыта белыми розами, на фоне которых она и позирует.

Снимок звезда опубликовала по случаю выхода коллекции своего бренда косметики.

Напомним, что горячая Ким Кардашьян взбудоражила откровенным образом, засветив лишнее: «Покажи им все, Ким».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян разделась и выставила напоказ роскошные прелести: "Фантастическая".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян сверкнула пятой точкой в тоненьком платье: "Вот это вид сзади!".