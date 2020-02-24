Скандальная светская львица Ким Кардашьян сняла с себя одежду, чтобы продемонстрировать свое новое белье

Знаменитая американская красотка приобрела известность после выхода реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Однако, в последние годы Ким решила не останавливаться на достигнутом и вложить свои немалые средства в бизнес. Одним из ее проектов стал бренд нижнего белья SKIMS.

Недавно Ким выпустила новую коллекцию удобного белья для женщин. Звезда решила продемонстрировать его на себе же и периодически публикует новые фото в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka, на новом фото Кардашьян позирует в коричневом лифчике на фоне фактурного каньона. Звезда позирует зажмурив глаза от яркого солнца. Ее нежный образ удачно дополняют распущенные волосы, спадающие ей на плечи небрежными волнами.

Поклонники Ким пришли в восторг от такого естественного снимка и засыпали звезду приятными комментариями. Всего за пару часов ее пост в соцсети набрал более миллиона лайков и более 4 тысяч комментариев.

До этого мы писали о том, что Кардашьян поделилась в своем Инстаграм архивным фото с отцом. На фото юная Ким сидит в обнимку со своим отцом – юристом Робертом Кардашьяном, который умер в 2003 году от рака пищевода.

«С днем рождения, папа! Скучаю по тебе за пределами понимания. Жаль, что ты не здесь, чтобы увидеть все это!», - подписала снимок Ким.

Фотография набрала 1,6 млн лайков. Поклонники звезды вспоминают об ее отце добрыми словами.

«О, это так мило, Ким. Я помню Роберта. Отличный парень», «Он твой ангел», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц отметила, что Кардашьян была прекрасной еще в юности, подразумевая, что Ким была прекрасна до пластических операций, которые ей приписывают СМИ.

Отец Ким и ее сестер и брата Роберт Кардашьян был известным адвокатом. Он прославился после громкого дела футболиста О. Джей Симпсона, которого он защищал в суде. Это дело даже легло в основу сериала «Американская история преступлений». Кардашьяна в сериале сыграл актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в сериале «Друзья».

Напомним, роскошная Кардашьян поразила откровением, показав, как выглядела до пластики.

Как сообщала Politeka, горячая Кардашьян взбудоражила откровенным образом, засветив лишнее.

Также Politeka писала, что роскошная Ким Кардашьян осталась без одежды и прикрылась одними розами.