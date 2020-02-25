Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, опубликовала фото вместе с мамой

Крис Дженнер - предпринимательница и продюсер, пишет Politeka.net. Она и ее дочери стали известными благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашьян". На семью ориентируются миллионы.

Ким Кардашьян поделилась снимком в Инстаграм, где она с мамой позирует в машине.

Ким сидела, повернувшись лицом к фотографу. Она выбрала для своего выхода бархатный черный костюм, с полосками на штанах.

Кардашьян подчеркнула свои идеальные черты лица, в частности выделялись ее пухлые губы и пышные ресницы: "Вау, шикарно". Красотка смотрела в камеру, показывая два пальца.

Крис Дженнер выглядывала позади. Женщина надела черный костюм и сделала макияж, похожий на Ким. Она тоже улыбалась и смотрела в камеру, при этом держа на коленях сумку.

На втором фото Ким позировала сама в такой же позе, но уже не улыбаясь.

"Лучшая мама в мире! @krisjenner", - подписала фото звезда.

За шесть часов публикация собрала более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что звезды обе замечательно выглядят.

Отметим, Крис Дженнер родилась в 1955 году в Калифорнии. В 1978 году она вышла замуж за юриста Роберта Кардашьяна, от которого она родила четверо детей - троих девочек, в том числе Ким, и одного мальчика. В 1991 году оба развелись, в этом же году Крис вышла замуж за олимпийского чемпиона по легкой атлетике, от которого она родила еще двоих дочерей.

В 2015 году пара развелась, и Брюс объявил, что стал трансгендерной женщиной. Теперь бывшего мужчину зовут Кейтлин.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в ванной комнате.

Звезда распустила свои длинные темные волосы и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц. Знаменитость замотала прелести одним белым махровым полотенцем, кончик которого выглядывал.

Красотка вытянула губы уточкой. Выглядит она просто очень привлекательно.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в шикарном платье в красных и черных тонах. Она соблазнительно выставила вперед ногу, показав глубокий вырез в платье.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.