Британська 24-річна модель і инстадива Демі Роуз підкорила мережу неймовірно відвертими фото

Як передає Politeka.net, красуня спеціально заради жарких кадрів вбралася в екстремально крихітний купальник рожевого кольору, який практично нічого не прикриває. Але, схоже, Демі це анітрохи не бентежить. Модель з радістю ділиться з шанувальниками красою свого розкішного тіла в Instagram.

Так, Демі позувала на набережній "Венеція" в Лос-Анджелесі, стоячи поруч з велосипедом. Дівчина зібрала довге волосся у хвіст і зав'язала стрічкою під колір бікіні.

Примітно, що на одному з кадрів Демі тримає на руках пухнастого білого кролика, якого ніжно притисла до грудей. Багато хто, напевно, мріяє опинитися на місці улюбленця в цей момент.

"Велосипеди й зайчики 💕", - підписала знімки модель.

За лічені години шанувальники встигли майже півмільйона раз поставити "сердечка", засипавши Демі гарячими компліментами.

"Ти вбиваєш мене 😍"

"Як можна протистояти тобі?"

"люди на вулиці дійсно бенкетували"

"Лялечка💗"

"Вау, прекрасна жінка❤️❤️❤️, я люблю тебе 😍"

Раніше ми повідомляли, Демі без трусиків прогулялася по вулиці, посвітивши принадами без тіні збентеження. Так, з одягу на моделі був топ, який, швидше, схожий, на бюстгальтер, а також незвичайні лосини - з прозорими смугами з боків. До речі, завдяки цьому і було помітно, що дівчина не одягла трусики. Також Роуз накинула джинсову курточку.

Зазначимо, Демі народилася в Бірмінгемі і має британське та колумбійське коріння. Дівчина закінчила коледж за спеціальністю "косметологія". Роуз з дитинства мріяла стати моделлю, однак вона не підходила через мініатюрний зріст. До речі, нинішній зріст моделі становить всього 157 см. Незважаючи на це, красуня знайшла свій спосіб домогтися успіху - у неї більше 13 мільйонів фоловерів в Instagram, що дозволяє їй заробляти на рекламі.

Нагадаємо, що Демі Роуз без сорому вивалила все своє добро на камеру: "апетитна ципочка".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз забула про білизну і виставила напоказ пишні принади: таке фото зігріє будь-якого.

Також Politeka писала, що Демі Роуз не змогла втиснути свої пишні принади в білизна: градус порушення зашкалює.