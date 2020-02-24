24-летняя модель Деми Роуз покрасовалась в "домашнем" откровенном "прикиде"

Звезда сети поделилась откровенным фото в своем микроблоге в Instagram, передает Politeka.net. На нескольких фото британская модель позирует в белом варианте спортивного бра, на кадрах объемная грудь артистки бувально вываливается из него.

На другом фото она стоит все в том же топике, но кроме видно ее рваные джинсы. Звезда засветила, помимо груди, оголенный живот и подкачанные ножки.

Возможности прокомментировать снимки у пользователей в соцсети не было, однако в качестве реакции на фото Деми можно отправить личные сообщения. Ранее под мега-откровенными постами звезды ее фолловеры оставляли много разнообразных комментариев - от откровенных оскорблений в адрес пышногрудой знаменитости до неприкритого восторга ее красотой и женственностью.

Как известно, Деми Роуз родом из Британии, но сейчас живет в США. Несмотря на то, что девушке всего 24 года, она уже стала широко известной в модельном бизнесе. У Роуз очень нестандартные параметры как для модели, но она покорила пользователей Инстаграм, что позволило ей строить карьеру в модельном бизнесе. Благодаря пышным формам модели часто предлагают сниматься в рекламе нижнего белья. Деми Роуз не стесняется сниматься полностью обнаженной, поэтому часто появляется на страничках мужских журналов.

Добавим, что Деми Роуз очень изобретательна. Она радует поклонников съемками в разных необычных местах, а также в разных образах, примеряя наряды школьницы, индийской принцессы и Клеопатры. Каждое фото Роуз – это подарок для ее подписчиков.

Напомним, что Деми Роуз пошалила в ванной: это просто наваждение.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз показалась в наряде школьницы, кадры облетели сеть: только для взрослых.

Также Politeka писала, что Деми Роуз засветила все самое сочное в маленьком топе: "Распутный ангел".