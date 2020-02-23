Британская модель пышных форм Деми Роуз опубликовала очередное обольстительное фото в белье

Как сообщает Politeka.net, несмотря на невысокий рост, Деми совсем нельзя назвать миниатюрной: у неё пышная грудь и объёмные бёдра. Благодаря особенностям телосложения она наиболее выгодно смотрится в нижнем белье и купальниках, а ежедневные тренировки под наблюдением личного тренера по имени Дин и строгая диета помогают прекрасной англичанке поддерживать роскошную физическую форму.

Каждый ее снимок настолько соблазнительный, что пользователи сети не могут устоять, чтобы не оставить своих восторженных комментариев.

На этот раз она позировала в обольстительном черном бюстгальтере и лосинах, которые идеально сидели на ее обольстительных формах. Белье прекрасно подчеркнуло талию девушки и ее пышную грудь, а лосины - ягодицы. Эффектности фото придало то, что перед съемкой Деми сделала яркий макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в кокетливую прическу.

К сожалению, пользователи сети не смогут оставить свои восторженные комментарии, ведь красотка показала снимки в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что известная модель Деми Роуз показала роскошные формы в облегающем наряде после тренировки.

Так, на первом снимке девушка внушительный бюст в облегающем топе, который подчеркивает ее роскошные формы.

А на другом снимке модель позирует в спортивной одежде, выставив напоказ точеную фигуру. Как можно заметить, Роуз позирует в собственной комнате и фотографируется в зеркало. Ее поклонники остались безмолвны – кадры Роуз опубликовала у себя в Сторис.

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