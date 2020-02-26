Популярная модель Деми Роуз показала роскошные формы в откровенном топе и облегающих лосинах

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На кадрах видно, что Роуз решила прогуляться по улицам Лос-Анджелеса в весьма пикантном наряде. Она надела топ, который больше похож на лифчик, а вниз надела лосины, просвещающиеся по бокам. Видно, что под лосинами у девушки нет белья. Поверх одежды Деми накинула джинсовую куртку. Образ она дополнила маленькой сумочкой и собранным хвостом.

На фотографиях кроме Роуз запечатлены и прохожие. На некоторых снимках видно, что модель одета не по погоде, ведь люди до сих пор ходят в куртках. Кроме этого, на кадры попали мужчины, которые просто «съедают» глазами Роуз, позирующую для фотографа.

«Люблю быть здесь, в Лос-Анджелесе», - написала модель под фото.

За 11 часов пост собрал более 527 тысяч лайков. Поклонники Роуз хвалят ее пышные формы.

«Что бы вы сделали, если бы вы были одна в комнате со мной?», «Лучшая», «Опасная», «Милая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что под фото оставили комментарии коллеги Роуз – модели, которые как и Роуз снимаются в откровенных фотосессиях. Фото оценила Эбигейл Рэтчфорд, Кортни Тейлор и Дафни Джой.

Ранее мы писали, что Деми Роуз поделилась снимками с тренировки. Девушка показала внушительный бюст в облегающем топе. Роуз позировала в собственной комнате, сфотографировав себя в зеркало.

Как известно, Деми Роуз – британка, но после успешного старта в модельном бизнесе она переехала в США. 24-летнюю девушку уже окрестили юной копией Ким Кардашьян. У Роуз очень нестандартная фигура как для модели. Ее рост всего 157 сантиметров. Популярность к ней пришла благодаря профилю в Инстаграм.

Напомним, что Деми Роуз без стыда вывалила все свое добро на камеру: "аппетитная цыпочка".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз забыла о белье и выставила напоказ пышные прелести: такое фото согреет любого.

Также Politeka писала, что Деми Роуз не смогла втиснуть свои пышные прелести в белье: градус возбуждения зашкаливает.