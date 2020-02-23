Знаменитая модель купальников и белья Деми Роуз показала яркие кадры в компании молодого красавчика

Как сообщает Politeka.net, популярность Деми Роуз растет с каждым днем, и это неудивительно. Ведь модель постоянно радует фанатов новыми снимками, демонстрируя свои пышные формы.

Низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в интернет-пространстве. Снимки девушки в Instagram за считаные минуты набирают тысячи лайков, а число ее подписчиков насчитывает более 13 миллионов.

В этот раз она показала кадры на которых позировала в компании менеджера молодых талантов Джозефа Ньюхема. На фото девушка предстала в экстравагантном топе с завязками, который не смог скрыть даже соски модели от любопытных глаз фолловеров. Кроме того, прекрасно видно, что девушка решила не надевать нижнего белья.

Ее соблазнительный образ дополнили яркий макияж с акцентом на глаза и стильная прическа.

Пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под соответствующими снимками, ведь их модель показала в своем личном Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что британская модель пышных форм Деми Роуз опубликовала очередное обольстительное фото в белье.

Деми Роуз позировала в обольстительном черном бюстгальтере и лосинах, которые идеально сидели на ее обольстительных формах.

Белье прекрасно подчеркнуло талию девушки и ее пышную грудь, а лосины - ягодицы. Эффектности фото придало то, что перед съемкой Деми сделала яркий макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в кокетливую прическу.

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