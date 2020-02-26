Британская 24-летняя модель и инстадива Деми Роуз покорила сеть невероятно откровенными фото

Как передает Politeka.net, красотка специально ради жарких кадров облачилась в экстремально крохотный купальник розового цвета, который практически ничего не прикрывает. Но, похоже, Деми это ничуть не смущает. Модель с радостью делится с поклонниками красотами своего роскошного тела в Инстаграм.

Так, Деми позировала на набережной "Венеция" в Лос-Анджелесе, стоя рядом с велосипедом. Девушка собрала длинные волосы в хвост и завязала лентой под цвет бикини.

Примечательно, что на одном из кадров Деми держит на руках пушистого белого кролика, которого нежно прижала к груди. Многие, наверно, мечтали бы оказаться на месте питомца в этот момент.

"Велосипеды и зайчики 💕", - подписала снимки модель.

За считанные часы поклонники успели почти полмиллиона раз поставить "сердечки", засыпав Деми горячими комплиментами.

"Ты убиваешь меня 😍"

"Как можно противостоять тебе?"

"люди на улице действительно пировали"

"Куколка💗"

"Вау, прекрасная женщина❤️❤️❤️, я люблю тебя 😍"

Ранее мы сообщали, Деми без трусиков прогулялась по улице, посветив прелестями без тени смущения. Так, из одежды на модели был топ, который, скорее, похож, на бюстгальтер, а также необычные лосины - с просвещающимися полосами по бокам. К слову, поэтому было и заметно, что девушка не надела трусики. Также Роуз накинула джинсовую курточку.

Отметим, Деми родилась в Бирмингеме и имеет британские и колумбийские корни. Девушка окончила колледж по специальности "косметология". Роуз с детства мечтала стать моделью, однако она не подходила из-за миниатюрного роста. К слову, нынешний рост модели всего 157 см. Несмотря на это, красотка нашла свой способ добиться успеха - у нее более 13 миллионов фолловеров в Инстаграм, что позволяет ей зарабатывать на рекламе.

Напомним, что Деми Роуз без стыда вывалила все свое добро на камеру: "аппетитная цыпочка".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз забыла о белье и выставила напоказ пышные прелести: такое фото согреет любого.

Также Politeka писала, что Деми Роуз не смогла втиснуть свои пышные прелести в белье: градус возбуждения зашкаливает.