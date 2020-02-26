Модель і інстадива Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян через її значні форми, показала величезні "легені" на камеру

Як передає Politeka.net, зірка поділилася відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгій вузькій сукні бежевого відтінку (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Наряд ідеально сів на фігуристу красуню, якій нічого приховувати. Пишний бюст і видатні стегна сколихнуть кого завгодно. Таке враження, ніби вона ледве-ледве умістила неосяжні принади в це тісне плаття.

Модель, рекламуючи енергетичний напій, пройшлася, погойдуючи стегнами, і покрутилася перед камерою - так, щоб користувачі змогли розглянути всі її переваги з будь-якого ракурсу. Неперевершений образ доповнили сонячні окуляри і годинник на руці. Квітко розпустила волосся, яке ефектно майоріло на вітру.

"Я люблю це життя і кожен його момент!", - поділилася в підписі модель.

Шанувальники моментально відреагували на таку красу, поставивив менш ніж за добу півмільйона "лайків". Анастасію засипали компліментами.

"Анастасія, краса росте і проситься назовні)😎✌️"

"Мила яка ти гарна і розкішна ❤️"

Раніше ми повідомляли, Квітко розбурхала фото, на якому вона з'явилася в короткому червоному платті. Модель позувала на дивані, поклавши ногу на ногу. Її спокусливе декольте викликало непристойні фантазії: красуні є, що показати разжареній публіці.

Додамо, про Анастасію Квітко відомо, що вона народилася в Калінінграді, але у віці 19 років переїхала в Москву, де почала будувати модельну кар'єру. П'ять років тому вона переїхала в США, де в даний час знімається в різних кліпах і бере участь у шоу. У Квітко більше 10 мільйонів фоловерів, що дозволяє їй непогано заробляти на рекламі і своєї зовнішності.

Нестандартна пишна фігура Анастасії нині у тренді в модельному бізнесі. До речі, в 2016 році Квітко посіла третє місце в рейтингу «найсексуальніших жінок Росії», поступившись тільки співачкам Вірі Брежнєвій та Глюкозі.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардашьян показала свої краси з різних ракурсів: «Ось це крихта!».

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.