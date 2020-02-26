Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала формы в крохотном платье

Фотографию модель опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. Девушка запостила два снимка. На первом она сидит на диване в крошечном бордовом платье с глубоким вырезом. Ее грудь еле помещается в этом узком наряде. На втором снимке Квитко показала себя с другого ракурса, повернувшись спиной, и продемонстрировав свои пышные бедра.

Под фото девушка призвала своих поклонников выбирать, какое фото им нравится больше. Пост уже набрал более 152 тысяч лайков.

«Вау, оба замечательные, я люблю те, где ты выглядишь супер мило», «Оба великолепны, но мне нравится первое», «Красивая детка», «Ты лучшая», «Самая чувственная и красивая», «Почему не обе?! Они обе прекрасны, и вы тоже», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Квитко опубликовала соблазнительный снимок на диване. Модель в одном нижнем белье облокотилась на диван, расставив ноги. Из-за этой позы белье практически не видно.

Как известно, Анастасия Квитко родилась в Калининграде, но в возрасте 19 лет переехала в Москву, где начала строить модельную карьеру. Уже в 2015 году девушка покидает Россию, чтобы продолжить работу в США. В Америке девушка снимается в различных клипах, рекламе, принимает участие в шоу. У Квитко более 10 миллионов подписчиков, что позволяет ей неплохо зарабатывать на рекламе и своей внешности.

Добавим, что Квитко обладает нестандартной фигурой как для модели, но именно такие фигуры сейчас популярны в модельном бизнесе.

Кстати, в 2016 году Квитко заняла третье место в рейтинге «самых сексуальных женщин России», уступив только певице Вере Брежневой и Глюкозе.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов: «Вот это крошка!».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко в крохотном бикини засветила самые аппетитные места: «Больше, чем у подруги!».