Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян через її фігурісте тіло, похвалилася розкутими фото з подругою

Як передає Politeka.net, красуня виклала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подружкою в неймовірно спокусливих вечірніх нарядах. Дівчата показали всі найсоковитіші місця, нічого не приховуючи. Від таких фото голова йде обертом і не знаєш, чим милуватися: пишним бюстом, довгими ногами або ангельським обличчям.

"Моя подруга запустила свій бренд 💔 ВІТАЮ крихітко😘Я вважаю, що це найкращі вечірні вбрання, які я коли небудь бачила🖤 Дівчата, яке вам подобається найбільше?", - йдеться у підписі до фото.

Безумовно, фанати Альони залишили захопливі відгуки, а також встигли менш ніж за двадцять хвилин поставити більше 4 000 "сердечок". Однак, більшість користувачів розкритикували модель і її подружку, запідозривши у надмірному використанні фотошопу, а також називаючи їх "силіконовими".

"Просто вогненно красиві😍😍😍😍 Очей не відірвати😱"

"Подвійне задоволення"

"Чому я так ржу з 3-ї фотки. Що у цієї дівчини з обличчям ? Чому воно таке маленьке ? 🤣🤣🤣 а якщо зіставити маленьке личко і її довгі ноги то це просто пз*ц 🤣🤣🤣"

"Один хірург обох штопал, чи що?"

"Страшненькі які......"

"Ви дуже сильно схожі "

"Схоже сестри...?"

"Китайські палички😂😂😂"

"Богомоли😂"

"Все норм. Тільки от з ногами явно щось не так😢"

Раніше ми повідомляли, Омович підкорила мережу зухвалим фото, на якому показала нецензурний жест середнім пальцем. Дівчина постала в крихітному купальнику, збентежив користувачів, адже той практично нічого не прикриває. Але, судячи з того, що вона показує пальцем, їй абсолютно все одно на думку людей в мережі. Останнім часом Альону не шанують в Instagram, вона часто стає об'єктом нападок, правда, при цьому не втрачає своєї популярності.

Нагадаємо, що волога Альона Омович без білизни побешкетувала біля води: слинки течуть від такої краси.

А ще Politeka писала, що Омович без купальника влаштувала фотосесію для дорослих на пляжі: "Ох і розміри!".

Також Politeka повідомляла, що Омович спустила лямку сукні і виставила напоказ свою головну гордість: найспекотніші види.