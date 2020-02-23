Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян завдяки її чудовим формами, зовсім забула про скромність і побешкетувала на тропічному пляжі

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в обтягуючому платті, забувши при цьому надіти бюстгальтер. Пікантні кадри розбурхують фантазію і полонять відвертістю. Модель покрутилася перед камерою, щоб дати можливість фанатам розгледіти всі її соковиті місця й насолодитися видами.

На одному з кадрів Альона зняла з плеча брительку сукні, оголивши при цьому пишний бюст, при цьому вона прикривала його рукою. На іншому знімку дівчина повернулася спиною до об'єктиву, показавши чудову "п'яту точку", пружності якій позаздрить кожна.

Струнка красуня на цей раз вирішила здивувати фоловерів, попросивши вибрати фото, яке не сподобалося.

"Нова колекція це щось😏 Хочете побачити ще таке біле на мені ?😈 І найважливіше, яке фото вам НЕ СПОДОБАЛОСЯ?😂1/2/3?", - підписала кадри Омович.

Більшість користувачів захопилися пишними формами Альони, але також знайшлися й ті, які розкритикували модель - мовляв, вона рекламує не сукню, а власне тіло.

"А де власне плаття? 😂"

"Здається це не реклама сукні, а тіла"

"Всі фото гарні , на 3 лише погляд не сподобався , а так 🔥"

"Всі твої фото 👍 і шалено подобається твоя фігурааааа😍 а гидоти пишуть заздрісники"

"На вас можна надіти все що завгодно, буде виглядати 💣"

"там походу з Альоною в Домінікані реально так жарко , ходить там пожежі влаштовує ти подивися яка не хороша 😂"

Раніше ми повідомляли, Омович підкорила публіку леопардовим нарядом, в якому прогулялася по пляжу Домінікани. Красуня покружляла на камеру в бікіні і парео "звірячого" забарвлення, і нітрохи не зніяковіла, коли бешкетник-вітер задер поділ.

Нагадаємо, що роздягнена українська Кардашьян прямо на пляжі показала, за що її люблять чоловіки: "волога дитинко".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович розставила ноги в купальнику і показала свою "хижака": кадри для дорослих.

Також Politeka писала, що Олена Омович повністю роздяглася і показала форми без білизни: «Давай без пальчиків!».