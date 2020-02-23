Київська модель Олена Омович, за любов до пластики яку в мережі охрестили «української Кардашьян», зважилася на зовсім божевільний вчинок

В соціальній мережі Instagram набирає популярності 25-річна модель з Горлівки Олена Омович. Дівчина зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність. Силіконовий бюст і попа, накачані ботоксом губи і багато іншого - все це вона з гідністю демонструє у своєму мікроблозі, передає Politeka.

За видатні форми її вже охрестили української Кім Кардашьян.



Інста-діва багато подорожує по різним закордонним курортам. На цей красуню занесло в Домінікану.

На новому знімку Омович показала, як засмагає оголеною на пляжі. Дівчина вирішила не надягати навіть купальник. На знімку вона сидить на піску, прикривши ногою і рукою пікантні частини тіла. Очевидно, що вона тільки що вийшла з води, так як її волосся і тіло вологі.

Звернемо увагу, що пілписчики у знаменитості місцевого розливу не особливо активні, так як коментарі досить мізерні. Але всеж таки дещо вони написали.

«Олена мила там не холодно😂😂😂одягнися тепліше, захворієш)», «Ухх яка», «Там напевно мужики очей з тебе не зводять🤤😁 ще не просили з тобою сфоткатся????? 🔥🔥🔥🔥🔥», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Омович опублікувала знімок без білизни, прикривши головну гордість рукою. На вулиці йде дощ, однак блогерша це не зупинило.

«Ну здрастуй Домінікана. Я закохана в цей острів. Скажіть мені, що може бути краще тропічного дощу? обожнюю», - написала дівчина.

Нагадаємо, що роздягнена українська Кардашьян прямо на пляжі показала, за що її люблять чоловіки: "волога дитинко".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович розставила ноги в купальнику і показала свого "хижака": кадри для дорослих.

Також Politeka писала, що Олена Омович повністю роздяглася і показала форми без білизни: «Давай без пальчиків!».