Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян из-за ее фигуристого тела, похвасталась раскрепощенными фото с подругой
Как передает Politeka.net, красотка выложила свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подружкой в невообразимо соблазнительных вечерних нарядах. Девушки показали все самые сочные места, ничего не скрывая. От таких фото идет голова кругом и не знаешь, чем любоваться: пышным бюстом, длинными ногами или ангельскими личиками.
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"Моя подруга запустила свой бренд 💔 ПОЗДРАВЛЯЮ МАЛЫШКА😘Я считаю, что это лучшие вечерние наряды, которые я когда либо видела🖤 Девочки, какой вам нравится больше всего?", - говорится в подписи к фото.
Безусловно, фанаты Алены оставили восторженные отзывы, а также успели менее чем за двадцать минут поставить более 4 000 "сердечек". Однако, большинство пользователей раскритиковали модель и ее подружку, заподозрив в чрезмерном использовании фотошопа, а также называя их "силиконовыми".
"Просто огненно красивые😍😍😍😍 Глаз не оторвать😱"
"Двойное удовольствие"
"Почему я так ржу с 3-ей фотки. Что у этой девушки с лицом ? Почему оно такое маленькое ? 🤣🤣🤣 а если сопоставить маленькое личико и длинные её ноги то это просто пз*ц ребята 🤣🤣🤣"
"Один хирург обеих штопал, что ли?"
"Страшненькі які......"
"Вы очень сильно похожи "
"Похоже сёстры...?"
"Китайские палочки😂😂😂"
"Богомолы😂"
"Все норм. Только вот с ногами явно что то не так😢"
Ранее мы сообщали, Омович покорила сеть дерзким фото, на котором показала нецензурный жест средним пальцем. Девушка предстала в крохотном купальнике, обескуражив пользователей, ведь тот практически ничего не прикрывает. Но, судя по тому, что она показывает пальцем, ей абсолютно все равно на мнение людей в сети. В последнее время Алену не жалуют в Инстаграм, она частенько становится объектом нападок, правда, при этом не теряет своей популярности.
Напомним, что влажная Алена Омович без белья пошалила возле воды: слюнки текут от такой красоты.
А еще Politeka писала, что Омович без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!".
Также Politeka сообщала, что Омович спустила лямку платья и выставила напоказ свою главную гордость: самые жаркие виды.