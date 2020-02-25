Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян из-за ее фигуристого тела, похвасталась раскрепощенными фото с подругой

Как передает Politeka.net, красотка выложила свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подружкой в невообразимо соблазнительных вечерних нарядах. Девушки показали все самые сочные места, ничего не скрывая. От таких фото идет голова кругом и не знаешь, чем любоваться: пышным бюстом, длинными ногами или ангельскими личиками.

"Моя подруга запустила свой бренд 💔 ПОЗДРАВЛЯЮ МАЛЫШКА😘Я считаю, что это лучшие вечерние наряды, которые я когда либо видела🖤 Девочки, какой вам нравится больше всего?", - говорится в подписи к фото.

Безусловно, фанаты Алены оставили восторженные отзывы, а также успели менее чем за двадцать минут поставить более 4 000 "сердечек". Однако, большинство пользователей раскритиковали модель и ее подружку, заподозрив в чрезмерном использовании фотошопа, а также называя их "силиконовыми".

"Просто огненно красивые😍😍😍😍 Глаз не оторвать😱"

"Двойное удовольствие"

"Почему я так ржу с 3-ей фотки. Что у этой девушки с лицом ? Почему оно такое маленькое ? 🤣🤣🤣 а если сопоставить маленькое личико и длинные её ноги то это просто пз*ц ребята 🤣🤣🤣"

"Один хирург обеих штопал, что ли?"

"Страшненькі які......"

"Вы очень сильно похожи "

"Похоже сёстры...?"

"Китайские палочки😂😂😂"

"Богомолы😂"

"Все норм. Только вот с ногами явно что то не так😢"

Ранее мы сообщали, Омович покорила сеть дерзким фото, на котором показала нецензурный жест средним пальцем. Девушка предстала в крохотном купальнике, обескуражив пользователей, ведь тот практически ничего не прикрывает. Но, судя по тому, что она показывает пальцем, ей абсолютно все равно на мнение людей в сети. В последнее время Алену не жалуют в Инстаграм, она частенько становится объектом нападок, правда, при этом не теряет своей популярности.

Напомним, что влажная Алена Омович без белья пошалила возле воды: слюнки текут от такой красоты.

А еще Politeka писала, что Омович без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!".

Также Politeka сообщала, что Омович спустила лямку платья и выставила напоказ свою главную гордость: самые жаркие виды.