Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян, показала жаркие кадры с отдыха

Фотографии девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . На фото Омович позирует в купальнике, который едва прикрывает ее силиконовую грудь и другие интимные места. На первом снимке девушка смотрит прямо в кадр, а ее грудь буквально вываливается из купальника. На втором звезда Инстаграм стоит, натянув на голову кепку и показывает в камеру неприличный жест. На обоих снимках модель изображена практически в чем мать родила.

«NO MAKEUP. 1 или 2? Давно не было портретов», - написала Омович под фото.

За 20 минут фото собрало более четырех тысяч лайков. Фолловеры звезды традиционно разделились на два лагеря – одни хвалят Омович, а другие - критикуют.

«Почему так много "средних пальцев" на фото? Вы шлёте своих подписчиков?», «И Вам, кстати, макияж не нужен. У Вас всё достаточно выразительное и не нуждается в жёстком контуринге и т.д», «Фото с минимумом обработки? Ничего себе. Алена, ты ли это», «Противно смотреть просто, фу», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович опубликовала в сториз кадры, на которых она появилась в бикини и парео леопардовой расцветки. Она гуляла по пляжу Доминиканы, где сейчас отдыхает со своим молодым человеком. Омович показала себя со всех ракурсов, засветив пышные формы, которых модель добилась при помощи пластической хирургии.

Как известно, Омович 27 лет. Девушка не скрывает, что делает очень много пластических операций и уколов красоты. В модельном бизнесе Алена работает с 15 лет, а Инстаграм начала вести в 20 лет. Сейчас у нее более 1,1 миллиона подписчиков.

Напомним, что влажная Алена Омович без белья пошалила возле воды: слюнки текут от такой красоты.

А еще Politeka писала, что Омович без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!".

Также Politeka сообщала, что Омович спустила лямку платья и выставила напоказ свою главную гордость: самые жаркие виды.