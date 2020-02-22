Модель Олена Омович, вона ж українська Кім Кардашьян, показала бекстейдж з вологою зйомки на березі океану

Жаркими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, в розділі сториз, передає Politeka.

Олена Омович по-різному позувала на каменях, виставляючи на показ свої головні достоїнства. Модель не приховує, що досягла таких розмірів завдяки улюбленому пластичного хірурга в Києві.

Зараз же інста-модель відпочиває в Домінікані, кожен день публікуючи відверті фото і відео для своєї аудиторії.

цього разу вона показала, як створювалися мега розкуті фото в мокрому обтягуючому плаття, яке вона приспускала з плечей і грудей, піднімала руки, і навіть задирала ноги.

Волосся також були мокрі, і вона прилизала їх ззаду, щоб їх не тріпав вітер по обличчю, і не відволікав від вологих важливих місць на фото.

Пейзаж ззаду української красуні також не варто обділяти увагою, адже такого в нашій странине не побачиш. Безкрайній блакитний океан розкинувся за спиною псевдо Кім Кардашьян, зачаровуючи своєю могутністю і глибиною.

Зазначимо, що шанувальники Омович залишилися мовчазні: кадри вона «викинула» в історії на сторінці, тому фолловери не могли їх публічно коментувати.

Нагадаємо, що раніше Олена Омович сфотографувала себе ззаду таким чином, щоб крупним планом було видно її «п'яту точку». Відзначимо, що модель зняла ліф, залишившись практично голою. Груди вона прикрила руками, але вона все одно випирала і було видно на знімку.

«Яке гарне небо», - підписала фото дівчина, натякаючи, що на небо на ньому навряд чи хтось стане дивитися. Шанувальники Омович взялися критикувати і хвалити модель.

«У всередину ще залізь з камерою...», «Та вже без трусів сфоткайся», «Ох, провокаторка)) зараз тут почнеться», «Красивіше не бачив», «Було б крутіше без силікону всередині», - пишуть люди.

Нагадаємо, що роздягнена українська Кардашьян прямо на пляжі показала, за що її люблять чоловіки: "волога дитинко".

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