Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс показала, як відпочиває у барі

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На першому знімку Бльоданс стоїть з келихом пива на тлі стіни в пивному пабі. На ній надіта плісирована спідниця і чорна кофта. Волосся артистки грайливо заплетене в два колоска. На другому знімку Бльоданс сидить за столом. В руках у неї красується крендель.

«Після зйомок вечеряю з одним кренделем в нетиповому пивному ресторані. Як щодо пивка? (у невеликих дозах корисно для нашої шкіри)», - написала Бльоданс під фотографіями.

Шанувальники відразу ж взялися хвалити артистку за прекрасну форму, а також цікавитися, з ким саме вона вирушила на вечерю. Фото Бльоданс набрало майже 9 тисяч коментарів.

«Хоспадиииии!!! Бльоданс і з пивом може... Справжня, природна!!! Красуня! Краща взагалі!!!», «Евеліночка, а крендель симпатичний?)», «Така сильна жінка, красива», «Тааак Евеліна, що за крендель??? Я ревную!», «Пиво треба і нам дівчата пити - рослинні гормончики наші – естрогени», «А ви смілива жінка», «Ой, як апетитно, аж теж захотілося», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс опублікувала відео зі своїм сином. Сама вона постала на знімку в топі кольору хакі, а її син Сьома – в костюмі медбрата. Актриса розмовляє з хлопчиком, пропонуючи йому провести огляд і почухати їй спину.

"Як ваш ранок після свята? Лікар потрібний?" - поцікавилася телеведуча у своїх шанувальників.

Нагадаємо, що син Бльоданс народився з синдромом Дауна. Однак артистка дуже прив'язана до своєї дитини і бореться за права особливих дітей в Росії.

«Евеліна, відчувається ваша колосальна турбота і старанність над Семеном, скільки вкладено душі у виховання!!! Хлопчик просто розумаха!», - пишуть захоплені шанувальники.

Нагадаємо, що Евеліна Бльоданс влаштувала гарячі ігри з розкішною блондинкою: "Показуйте більше...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Бльоданс здивувала молодим виглядом: «Задасть жару».

Також Politeka писала, що Евеліна Бльоданс засвітила зайве в розстебнутих штанях: "Ого-го, Евеліна!".