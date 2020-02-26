Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала, как отдыхает в баре

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. На первом снимке Бледанс стоит с бокалом пива на фоне стены в пивном пабе. На ней надета плиссированная юбка и черная кофта. Волосы артистки игриво заплетены в два колоска. На втором снимке Бледанс сидит за столом. В руках у нее красуется крендель.

«После съемок ужинаю с одним кренделем в нетипичном пивном ресторане. Как насчет пивка? (в небольших дозах полезно для нашей кожицы)», - написала Бледанс под фотографиями.

Поклонники сразу же взялись хвалить артистку за прекрасную форму, а также интересоваться, с кем именно она отправилась на ужин. Фото Бледанс набрало почти 9 тысяч комментариев.

«Хоспадиииии!!! Бледанс и с пивом может... Настоящая, естественная!!! Красавица! Лучшая вообще!!!», «Эвелиночка, а крендель симпатичный?)», «Да сильная женщина, красивая», «Тааак Эвелина, что за крендель??? Я ревную!», «Пиво надо и нам девчонки пить - растительные гормончики наши – эстрогены», «А вы смелая женщина», «Ой, как аппетитно, аж тоже захотелось», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс опубликовала видео со своим сыном. Сама она предстала на снимке в топе цвета хаки, а ее сын Сема – в костюме медбрата. Актриса разговаривает с мальчиком, предлагая ему провести осмотр и почесать ей спину.

"Как ваше утро после праздника? Доктор нужен?", - поинтересовалась телеведущая у своих поклонников.

Напомним, что сын Бледанс родился с синдромом Дауна. Однако артистка очень привязана к своему ребенку и борется за права особенных детей в России.

«Эвелина, чувствуется ваша колоссальная забота и усердие над Семёном, сколько вложено души в воспитания!!! Мальчик просто умница!», - пишут восхищенные поклонники.

Напомним, что Эвелина Бледанс устроила горячие игры с роскошной блондинкой: "Показывайте больше...".

Как сообщала Politeka, горячая Бледанс удивила помолодевшим видом: «Задаст жару».

Также Politeka писала, что Эвелина Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".