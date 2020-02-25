Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс опублікувала відео з сином Семеном

В кадрі артистка знаходиться спиною до дитини, передає Politeka.net. Зірка розповіла, що сидить у вбранні, в якому відзначила 23 лютого (День захисника Вітчизни в Росії).

В цей час дитина актриси ходить позаду неї в головному уборі доктора. Евеліна спілкується з хлопчиком і каже, щоб він проводив огляд і почухав їй спину (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Варто зазначити, що артистка сидить у вбранні з глибоким декольте і камуфляжних кольорів. На жінці практично немає макіяжу. У зірки грайливий настрій.

"Як ваш ранок після свята? Лікар потрібний?" - поцікавилася Бледанс у підписників.

Майже за годину пост зібрав понад 19 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Який класний доктор🌹👍", "Наречена не потрібна😍?", "Можна і мені на прийом до такого дивовижного доктора?!😂😂😂😘❤️‼️🔥", "Синок такий турботливий,добрий!Молодець!!!🙏👌", "Чудовий хлопчик Семен! А ви хороша мама, Евеліна!", "Який синуля молодець!", "Чудовий хлопчик Семен! А ви хороша мама, Евеліна!", "Який синуля молодець!", "Які ж ви солодкі. Найкращий лікар.матуся найкраща. Любимо вас. Прекрасного дня та чудового настрою", "Евелинонько, у Вас кращий доктор!", "І спинку чухає доктор і лікує крутоооо 😁😍❤️", "Сьома кращий! Серйозний який матусю лікує!", "Обожнюю вас❤️👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Евеліна Бльоданс поділилася фото і відео зі зйомок. Красуня сяяла в рожевому лижному костюмі.

На знімку актриса позувала, широко посміхаючись. Вона йшла з колегою до місця, де їх уже чекала знімальна група.

"Схоже весна. Встигли насолодитися снігом або так його і не побачили? Я ось гору тільки на зйомках", - підписала кадри зірка, поставивши геолокацію "Гірськолижний курорт Сорочани".

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс одягла чорний ліфчик, який ледь утримував її пишні принади. Штани зірка розстебнула і засвітила зайве - білі трусики.

Не можна не помітити пружний і красивий прес знаменитості.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої: «розмір вражає».

А ще Politeka писала, що Бледанс засвітила зайве в розстебнутих штанях: "Ого-го, Евеліна!".

Також Politeka повідомляла, що гаряча Gaga приміряла костюм розпусну медсестри: «Межа мрій».