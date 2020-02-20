Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками своїми планами на день

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За словами Бльоданс, сьогодні у неї дуже насичений день. Спочатку вона виступить на комітеті в Держдумі Росії, після чого вирушить на зйомки. Крім цього, на сьогодні у артистки запланований кастинг на Амедіа, прийом у посольстві Ісландії і прем'єра фільму в «Авіапарку».

Пост зірки за короткий час набрав майже 10,5 тисяч лайків. Шанувальники артистки дивуються, як їй вдається встигати робити стільки справ.

«Очі бояться, руки роблять. Так тримати! Нехай все вийде», «Евеліна, я захоплююся Вами: скрізь приймаєте активну участь, працюєте і, головне, виховуєте Сина...Чудова Мама...Удачі Вам і Сьомочке, Щастя...бережіть себе і залишайтеся такою ж Красунею», «Яка ви Евелиночка гарна, красива, розумна, щастя вам!!!», «Шикарна жінка. Великих перспектив і зелене світло», «Евеліна, успіхів, особливо в Держдумі, задайте жару мужикам, вони вас послухають і його Величність Ремонт потрібно просто пережити, удачі», - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Бльоданс показала свій відвертий костюм зі спектаклю, в якому вона грає. Артистка розповіла, що у виставі їй доводиться багато переодягатися.

«Не дарма «Любов по-італійськи» називають - спектакль-дефіле. 9 перевдягань, коли ти фактично весь час на сцені, це здається неможливим, але це факт!», - написала вона.

Найбільше шанувальникам сподобався костюм Бльоданс в шкіряному еротичному вбранні з металевими шипами. В руках у артистки був батіг.

«Відшльопате партнера по сцені, як слід!», «Блін ви така стильна, просто вогонь», - оцінили фолловери новий образ Бльоданс.

Нагадаємо, що престаріла Бльоданс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевою: «розмір вражає».

А ще Politeka писала, що Бльоданс засвітила зайве в розстебнутих штанях: "Ого-го, Евеліна!".

Також Politeka повідомляла, що гаряча Бльоданс приміряла костюм розпусної медсестри: «Межа мрій».