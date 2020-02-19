Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс порадувала шанувальників новим постом в Instagram

Артистка позувала на фото у відвертому образі, пише Politeka.net. На ній був чорний ліфчик, який ледь утримував пишні принади. Штани зірка розстебнула і засвітила зайве - білі трусики.

Евеліна поклала руку на штани і трохи їх відігнула.

На можна не помітити пружний і красивий прес знаменитості.

Зверху на артистці був накинутий білий піджак. Завершили образ знаменитості червоні кепка і рукавички.

Евеліна повернула голову і прочинила губи. На її закритих очах видно чорні тіні, які стали акцентом в макіяжі.

"Я вважаю, що посуд б'ється на щастя!

Вчора вночі, вдома, спускаючись по сходах я впустила улюблену велику миску( в якій було дві маленьких і ще два розрізаних граната). Скло двох видів і синці від граната були на білих сходах трьох сходових прорізів.



Півночі я провела в зачистці, наче якийсь бійні, і все одно вірю, що на щастя!", - підписала знімок зірка.

За 12 хвилин пост зібрав понад 700 лайків.

"Так і є ,головне вірити в краще 🌹", "Однозначно на щастя 👍ми те у що ми віримо, так що головне наш настрій👌", "Ви завжди дама, а тут ви зробили як справжня жінка!!!", "Ого го, Евеліна,в такому вбранні я ще вас не бачив))🤗 шикарненько!🔥🔥🔥", "Знаєте що, Евеліна... Ви коза!

Ну не можна бути такою шикарною жінкою‼️

Є 2 дами, на яких я дивлюся з захопленням - це ви і Судзиловська", "Я теж вірю, що посуд б'ється на щастя", "У мене до гостей🤗", "на щастя", "Прикид 🔥, рукавички червоні🔥👍Евеліна👍💪", "Посуд б'ється чекай удач не плач красуня не плач❤", "Прикид не той,та ви вже не та, Евеліна", "Значить ця річ закінчила своє існування", "Впустив керамічний ніж і він тріснув", "Головне самі не поранилися", "добре коли у людини в голові світлі думки не дивлячись ні на що.щастя вам!" "Евеліна класно виглядаєш😘❤️", "Добра❤️", "Бажаю вам успіхів ви найкраща ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що шикарна Бльоданс посвітила формами в бікіні: "Дівчинка без віку".

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