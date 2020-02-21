Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс поділилася фото і відео зі зйомок, в яких бере участь
Красуня сяяла в рожевому лижному костюмі, передає Politeka.net. Також на жінці були блискучі безрукавка, чобітки і чорні рукавички.
Завершили образ шапка і гірськолижна маска, надіта на ній.
На першому знімку актриса позувала, широко посміхаючись, а на другому Бльоданс постала зі своєю подругою-блондинкою.
"Боже, які ми зразкові", - вимовила Евеліна на відео. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).
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На ролику обидві красуні йшли до місця, де їх уже чекала знімальна група.
"Схоже весна. Встигли насолодитися снігом або так його і не побачили? Я ось гору тільки на зйомках", - підписала кадри зірка, потавив геолокацію "Гірськолижний курорт Сорочани".
За чотири години публікація зібрала понад 4000 лайків та багато коментарів.
"ви красуня Евеліна і як завжди чудові🤩😊", "Бачили-бачили, шедевр вийшов😍", "Кислотний костюмчик👍💣", "Позитивчики!😁", "Дівчина-весна🌺)", "Евеліна Ви молодець, все встигаєте і навіть на лижах покотаться👍👍", "Наша яскрава🌟наша талановита 🌷 наша красива", "Сніг для Одеси це тепер ексклюзив.19.02.2020.+13.Можна і на пляж☺", "Такі яскраві. Дякую за надане задоволення через сніг і радісні обличчя на зйомці. За ваш позитив Евеліна. Чудового вам дня і чудового настрою", "Іууууууу😍👍", "Ви як завжди чудові💋 завжди була вашою прихильницею 😘", "Евеліна, я захоплююся вами! Показуйте більше себе в житті, ваші манери жінкам приклад))", "А Семен не з вами, Евеліна? У нього зараз канікули?", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, нещодавно Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками своїми планами на день. За її словами, вона спочатку повинна була виступити на комітеті в Держдумі Росії, після чого вирушила на зйомки. Крім цього, у артистки був запланований кастинг на Амедіа, прийом у посольстві Ісландії і прем'єра фільму в «Авіапарку».
Пост зірка підкріпила ніжним фото, на якому вона постала з яскравим манікюром.
Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої: «розмір вражає».
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