Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс поділилася фото і відео зі зйомок, в яких бере участь

Красуня сяяла в рожевому лижному костюмі, передає Politeka.net. Також на жінці були блискучі безрукавка, чобітки і чорні рукавички.

Завершили образ шапка і гірськолижна маска, надіта на ній.

На першому знімку актриса позувала, широко посміхаючись, а на другому Бльоданс постала зі своєю подругою-блондинкою.

"Боже, які ми зразкові", - вимовила Евеліна на відео. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

На ролику обидві красуні йшли до місця, де їх уже чекала знімальна група.

"Схоже весна. Встигли насолодитися снігом або так його і не побачили? Я ось гору тільки на зйомках", - підписала кадри зірка, потавив геолокацію "Гірськолижний курорт Сорочани".

За чотири години публікація зібрала понад 4000 лайків та багато коментарів.

"ви красуня Евеліна і як завжди чудові🤩😊", "Бачили-бачили, шедевр вийшов😍", "Кислотний костюмчик👍💣", "Позитивчики!😁", "Дівчина-весна🌺)", "Евеліна Ви молодець, все встигаєте і навіть на лижах покотаться👍👍", "Наша яскрава🌟наша талановита 🌷 наша красива", "Сніг для Одеси це тепер ексклюзив.19.02.2020.+13.Можна і на пляж☺", "Такі яскраві. Дякую за надане задоволення через сніг і радісні обличчя на зйомці. За ваш позитив Евеліна. Чудового вам дня і чудового настрою", "Іууууууу😍👍", "Ви як завжди чудові💋 завжди була вашою прихильницею 😘", "Евеліна, я захоплююся вами! Показуйте більше себе в житті, ваші манери жінкам приклад))", "А Семен не з вами, Евеліна? У нього зараз канікули?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками своїми планами на день. За її словами, вона спочатку повинна була виступити на комітеті в Держдумі Росії, після чого вирушила на зйомки. Крім цього, у артистки був запланований кастинг на Амедіа, прийом у посольстві Ісландії і прем'єра фільму в «Авіапарку».

Пост зірка підкріпила ніжним фото, на якому вона постала з яскравим манікюром.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої: «розмір вражає».

А ще Politeka писала, що Бледанс засвітила зайве в розстебнутих штанях: "Ого-го, Евеліна!".

Також Politeka повідомляла, що гаряча Gaga приміряла костюм розпусну медсестри: «Межа мрій».