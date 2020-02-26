Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардашьян, показала форми в крихітній сукні

Фотографію модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина запостила два знімка. На першому вона сидить на дивані в крихітній бордовій сукні з глибоким вирізом. Її груди ледве поміщається в цьому вузькому вбранні. На другому знімку Квітко показала себе з іншого ракурсу, повернувшись спиною, і продемонструвавши свої пишні стегна.

Під фото дівчина закликала своїх прихильників вибирати, яке фото їм подобається більше. Пост вже набрав понад 152 тисяч лайків.

«Вау, обидва чудові, я люблю ті, де ти виглядаєш супер мило», «Обидва чудові, але мені подобається перше», «Гарна дитинка», «Ти найкраща», «Найчуттєвіша і найкрасивіша», «Чому не обидві?! Вони обидві прекрасні, і ви теж», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Квітко опублікувала спокусливий знімок на дивані. Модель в одному спідньому сперлася на диван, розставивши ноги. Через цю позу білизну практично не видно.

Як відомо, Анастасія Квітко народилася в Калінінграді, але у віці 19 років переїхала в Москву, де почала будувати модельну кар'єру. Вже в 2015 році дівчина покидає Росію, щоб продовжити роботу в США. В Америці дівчина знімається в різних кліпах, рекламі, бере участь в шоу. У Квітко більше 10 мільйонів підписників, що дозволяє їй непогано заробляти на рекламі і своїй зовнішності.

Додамо, що Квітко має нестандартну фігуру як для моделі, але саме такі фігури зараз популярні в модельному бізнесі.

До речі, у 2016 році Квітко посіла третє місце в рейтингу «найсексуальніших жінок Росії», поступившись тільки співачці Вірі Брежнєвій і Глюкозі.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардашьян показала свої принади з різних ракурсів: «Ось це крихітка!».

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала крихітну білизну пишними формами: кадри тільки для дорослих.

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко в крихітному бікіні засвітила найапетитніші місця: «Більше, ніж у подруги!».