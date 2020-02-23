Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала вологі гри з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

«Купальник бомба», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках Квітко позує в крихітному синьому міні-бікіні, яке ледь прикриває її розкішні форми. А на іншому знімку Квітко позує разом з подругою, яка також демонструє розкішну фігуру в закритому купальнику.

«Вау, які форми. Настя, у вас більше, ніж у подруги», «божественна. Люблю тебе!», «бомба!», «ти виглядаєш просто божественно», «дівкам дуже нелегко обійти Настю», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російська модель і инстадива Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян через її значні й розкішні форми, знає як привернути увагу мільйонів шанувальників.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантними фото, на яких з'явилася в яскравому вбранні. Модель позувала на кухні, видершись на стіл. На Анастасії шкіряні штани коричневого кольору, які "тісно" обтягнули її видатну гордість - "п'яту точку", а також неймовірно крихітний білий топ, який ледве-ледве утримує шикарний бюст.

Квітко позує збоку, піднявши руки вгору і доторкнувшись до довгим локонам. Доповнюють образ годинник сріблястого відтінку.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.