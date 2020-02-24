Модель засвітила все, що можна

Російська модель Анастасія Квітко порадувала шанувальників новими відвертими знімками в міні-сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, модель позує в крихітному міні-сукня, яка оголює пишні форми і ідеальні довгі ноги. На іншому знімку дівчина демонструє свою «гордість Кардашьян». Це став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це крихта! Люблю тебе!», «ось це вид! Справжню насолоду», «божественні форми», «люблю тебе», «які принади – їх просто так не приховаєш», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "рсійською Кім Кардаш'ян", опублікувала гаряче відео.

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими відео.

Анастасія опублікувала відео у своїх сторіс, на якому у всій красі показала свою знамениту п'яту точку. Модель продемонструвала всю свою майстерність «тверка». Дії бомбічного виступи проходили на яхті.

З такими неймовірними формами танець вийшов во істину захоплюючим. Анастасія також не упустила момент і попестила свою не менш значну груди.

Раніше вона опублікувала більш відверті кадри: вона позувала на дивані, елегантно розставивши ноги в міні-бікіні. З-за цього її білизна практично не було видно.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

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