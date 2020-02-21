Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала форми в крихітному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, на знімках модель позує на дивані, елегантно розставивши ноги в міні-бікіні. З-за цього білизна практично не видно. Сама дівчина пропонує передплатниками поспілкуватися з нею. Сама зірка позує на тлі багатоповерхівок.

Однак її не змогли залишити коментарі про ідеальне тіло кумира – фотографію Квітко опублікувала в Сторіс.

Раніше ми писали, що модель і инстадива Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян через її значні й розкішні форми, знає як привернути увагу мільйонів шанувальників.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантними фото, на яких з'явилася в яскравому вбранні. Модель позувала на кухні, видершись на стіл. На Анастасії шкіряні штани коричневого кольору, які "тісно" обтягнули її видатну гордість - "п'яту точку", а також неймовірно крихітний білий топ, який ледве-ледве утримує шикарний бюст.

Квітко позує збоку, піднявши руки вгору і доторкнувшись до довгим локонам. Доповнюють образ годинник сріблястого відтінку.

"Що приготувати на вечерю?", - підписала жаркий знімок зірка.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.