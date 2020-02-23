Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, Квітко позує у відвертому міні-бікіні в сітку, який елегантно оголює її пишні форми. Сама дівчина, як можна помітити, позує на балконі. Доповнює образ зірки панчохи в сітку.

Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати – знімок Квітко вирішила викинути у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, російська модель і инстадива Анастасія Квітко знає як привернути увагу мільйонів шанувальників.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантними фото, на яких з'явилася в яскравому вбранні. Модель позувала на кухні, видершись на стіл. На Анастасії шкіряні штани коричневого кольору, які "тісно" обтягнули її видатну гордість - "п'яту точку", а також неймовірно крихітний білий топ, який ледве-ледве утримує шикарний бюст.

Квітко позує збоку, піднявши руки вгору і доторкнувшись до довгим локонам. Доповнюють образ годинник сріблястого відтінку.

"Що приготувати на вечерю?", - підписала жаркий знімок зірка.

Російська Кардашьян не на жарт стурбувала своїх фоловерів цією фотосесією на кухні. Багато користувачів здивувалися тим, що вона вміє готувати, припускаючи, що такої красуні не місце біля плити. Як виявилося, моделі, яка любить оголюватися на камеру, є ще чим здивувати фанатів.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.