Популярна модель Демі Роуз показала розкішні форми у відвертому топі і облягаючих лосинах

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На кадрах видно, що Роуз вирішила прогулятися по вулицях Лос-Анджелеса в дуже пікантному вбранні. Вона одягла топ, який більше схожий на ліфчик, а вниз одягла лосини, які світяться з боків. Видно, що під лосинами у дівчини немає білизни. Поверх одягу Демі накинула джинсову куртку. Образ вона доповнила маленькою сумочкою і зібраним хвостом.

На фотографіях крім Роуз зображені і перехожі. На деяких знімках видно, що модель одягнена не по погоді, адже люди досі ходять в куртках. Крім цього, на кадри потрапили чоловіки, які просто «з'їдають» очима Роуз, яка позує для фотографа.

«Люблю бути тут, в Лос-Анджелесі», - написала модель під фото.

За 11 годин пост зібрав понад 527 тисяч лайків. Шанувальники Роуз хвалять її пишні форми.

«Що б ви зробили, якби ви були одна в кімнаті зі мною?», «Краща», «Небезпечна», «Мила», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що під фото залишили коментарі колеги Роуз – моделі, які як і Роуз знімаються у відвертих фотосесіях. Фото оцінила Ебігейл Ретчфорд, Кортні Тейлор і Дафні Джой.

Раніше ми писали, що Демі Роуз поділилася знімками з тренування. Дівчина показала значний бюст в облягаючому топі. Роуз позувала у власній кімнаті, сфотографувавши себе в дзеркало.

Як відомо, Демі Роуз – британка, але після успішного старту в модельному бізнесі вона переїхала в США. 24-річну дівчину вже охрестили юною копією Кім Кардашьян. У Роуз дуже нестандартна фігура як для моделі. Її зріст всього 157 сантиметрів. Популярність до неї прийшла завдяки профілю в Instagram.

Нагадаємо, що Демі Роуз без сорому вивалила все своє добро на камеру: "апетитна ципочка".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз забула про білизну і виставила напоказ пишні принади: таке фото зігріє будь-кого.

Також Politeka писала, що Демі Роуз не змогла втиснути свої пишні принади в білизну: градус збудження зашкалює.