24-річна модель Демі Роуз покрасувалася в "домашньому" відвертому "прикиді"

Зірка мережі поділилася відвертим фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. На кількох фото британська модель позує в білому варіанті спортивного бра, на кадрах об'ємні груди артистки бувально вивалюється з нього.

На іншому фото вона стоїть все в тому ж топіку, але окрім видно її рвані джинси. Зірка засвітила, крім грудей, оголений живіт і підкачані ніжки.

Можливості прокоментувати знімки у користувачів соцмережі не було, проте в якості реакції на фото Демі можна відсилати приватні повідомлення. Раніше під мега-відвертими постами зірки її фолловери лишали багато різноманітних коментарів - від відвертих образ на адресу пишногрудої знаменитості до неприкритого захоплення її красою і жіночністю.

Як відомо, Демі Роуз родом з Британії, але зараз живе в США. Незважаючи на те, що дівчині всього 24 роки, вона вже стала широко відомою в модельному бізнесі. У Роуз дуже нестандартні параметри як для моделі, але вона підкорила користувачів Instagram, що дозволило їй будувати кар'єру в модельному бізнесі. Завдяки пишним формам моделі часто пропонують зніматися в рекламі нижньої білизни. Демі Роуз не соромиться зніматися повністю голою, тому часто з'являється на сторінках чоловічих журналів.

Додамо, що Демі Роуз дуже винахідлива. Вона радує шанувальників зйомками в різних незвичайних місцях, а також в різних образах, приміряючи вбрання школярки, індійської принцеси і Клеопатри. Кожне фото Роуз – це подарунок для її передплатників.

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