Британська модель пишних форм Демі Роуз опублікувала чергове спокуливе фото в білизні
Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на невисокий зріст, Демі зовсім не можна назвати мініатюрною: у неї пишні груди і об'ємні стегна. Завдяки особливостям статури вона найбільш вигідно виглядає в нижній білизні і купальниках, а щоденні тренування під наглядом особистого тренера по імені Дін і строга дієта допомагають прекрасній англійці підтримувати розкішну фізичну форму.
Кожен її знімок настільки спокусливий, що користувачі мережі не можуть встояти, щоб не залишити своїх захоплених коментарів.
Цього разу вона позувала у звабливому чорному бюстгальтері і лосинах, які ідеально сиділи на її звабливих формах. Білизна прекрасно підкреслила талію дівчини і її пишні груди, а лосини - жіночі сідниці. Ефектності фото додало те, що перед зйомкою Демі зробила яскравий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в кокетливу зачіску.
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На жаль, користувачі мережі не зможуть залишити свої захоплені коментарі, адже красуня показала знімки в своєму Instagram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що відома модель Демі Роуз показала розкішні форми у відвертій вбранні після тренування.
Так, на першому знімку дівчина значний бюст в облягаючому топі, який підкреслює її розкішні форми.
А на іншому знімку модель позує в спортивному одязі, виставивши напоказ фігуру. Як можна помітити, Роуз позує у власній кімнаті і фотографується в дзеркало. Її шанувальники залишилися безмовні – кадри Роуз опублікувала у себе в Сторіс.
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