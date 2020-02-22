Відома модель Демі Роуз показала розкішні форми у відвертому вбранні після тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram-сторінку дівчини.
Так, на першому знімку дівчина значний бюст в облягаючому топі, який підкреслює її розкішні форми.
А на іншому знімку модель позує в спортивному одязі, виставивши напоказ фігуру. Як можна помітити, Роуз позує у власній кімнаті і фотографується в дзеркало.
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Її шанувальники залишилися безмовні – кадри Роуз опублікувала у себе в Сторіс.
Раніше вона опублікувала знімок в дуже легкому вбранні, який ледь прикривав її соковиті форми.
Вбрання підкреслив всі достоїнства фігури моделі, яка пишається своїми нестандартними формами а-ля пісочний годинник. Демі показала велику груди, тонку талію і пишні стегна.
Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 24-річної дівчини, завалюючи її компліментами.
Акаунт настільки швидко став популярним, що люди почали дізнаватися дівчину на вулиці, а господарі брендів пропонують зйомки в рекламі нижньої білизни і одягу.
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