Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Відома модель Демі Роуз показала розкішні форми у відвертому вбранні після тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram-сторінку дівчини.

Так, на першому знімку дівчина значний бюст в облягаючому топі, який підкреслює її розкішні форми.

А на іншому знімку модель позує в спортивному одязі, виставивши напоказ фігуру. Як можна помітити, Роуз позує у власній кімнаті і фотографується в дзеркало.

Її шанувальники залишилися безмовні – кадри Роуз опублікувала у себе в Сторіс.

Раніше вона опублікувала знімок в дуже легкому вбранні, який ледь прикривав її соковиті форми.

Вбрання підкреслив всі достоїнства фігури моделі, яка пишається своїми нестандартними формами а-ля пісочний годинник. Демі показала велику груди, тонку талію і пишні стегна.

Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 24-річної дівчини, завалюючи її компліментами.

Акаунт настільки швидко став популярним, що люди почали дізнаватися дівчину на вулиці, а господарі брендів пропонують зйомки в рекламі нижньої білизни і одягу.

Нагадаємо, нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.