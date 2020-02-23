Знаменита модель купальників і білизни Демі Роуз показала яскраві кадри в компанії молодого красеня

Як повідомляє Politeka.net, популярність Демі Роуз зростає з кожним днем, і це не дивно. Адже модель постійно радує фанатів новими знімками, демонструючи свої пишні форми.

Низькоросла Демі – володарка пишних форм і тонкої талії. Однак це не завадило їй досягти успіху не тільки в модельному світі, але і в інтернет-просторі. Знімки дівчини в Instagram за лічені хвилини набирають тисячі лайків, а число її підписників налічує понад 13 мільйонів.

Цього разу вона показала кадри на яких позувала в компанії менеджера молодих талантів Джозефа Ньюхема. На фото дівчина постала в екстравагантному топі з зав'язками, який не зміг приховати навіть соски моделі від цікавих очей фоловерів. Крім того, прекрасно видно, що дівчина вирішила не надягати спідньої білизни.

Її спокусливий образ доповнили яскравий макіяж з акцентом на очі і стильна зачіска.

Користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під відповідними знімками, адже їх модель показала у своєму особистому Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що британская модель пишних форм Демі Роуз опублікувала чергове спокусливе фото в білизні.

Демі Роуз позувала у звабливому чорному бюстгальтері і лосинах, які ідеально сиділи на її звабливих формах.

Білизна прекрасно підкреслила талію дівчини і її пишні груди, а лосини жіночі сідниці. Ефектності фото додало те, що перед зйомкою Демі зробила яскравий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в кокетливу зачіску.

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