Американська світська левиця, блогер Кім Кардашьян, яка стала дуже популярною після виходу реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян», поділилася з шанувальниками відвертим знімком

Фотографію Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото дівчина позує в нижній білизні тілесного кольору. Знімок зроблений зверху. Таким чином, чудово видно струнку фігуру Кім та її пишні форми. Зазначимо, що зірка відчутно пострункішала і перефарбувала волосся. Тепер інстадіва виглядає молодше своїх років.

Під постом Кардашьян прорекламувала свою лінійку білизни, закликавши своїх прихильників купувати нову білизну її бренду. Зазначимо, що Кім вже не перший раз рекламує новинки свого бренду. Як відомо, у неї є цілий сайт, на якому вона продає білизну, коригуючу білизну та інші пристосування, які надягають під вечірні сукні та повсякденний одяг. Крім цього, у Кардашьян є власний бренд косметики.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася фотографією, на якій вона стоїть в шикарній сукні в червоних і чорних тонах. Зірка спокусливо виставила вперед ногу, продемонструвавши глибокий виріз на сукні. Глибоке декольте не дозволило Кім приховати її пишні форми – візитну картку моделі. Фото Кардашьян набрало понад 2,2 мільйони лайків. Шанувальники не втомлюються хвалити фігуру Кардашьян, називаючи її «красунею», «богинею» і «неймовірною жінкою».

Також нещодавно Кардашьян опублікувала інтригуючий знімок з трояндою в руках. На фото модель позує півобертом до камери, демонструючи свою оголену спину. Груди Кардашьян прикрила білими трояндами. Образ модель традиційно доповнила фірмовим макіяжем в коричневих тонах.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян замкнула свою пишність в чорному оксамиті: "Вау, шикарно".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в одному ліфчику закрила очі від задоволення: від цього виду стає жарко.

Також Politeka писала, що розкішна Кім Кардашьян вразила одкровенням, показавши, як виглядала до пластики: «Шкода, що…».