Скандальна світська левиця Кім Кардашьян зняла з себе одяг, щоб продемонструвати свою нову білизну

Знаменита американська красуня здобула популярність після виходу реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян". Однак, в останні роки Кім вирішила не зупинятися на досягнутому і вкласти свої чималі кошти в бізнес. Одним з її проектів став бренд нижньої білизни SKIMS.

Нещодавно Кім випустила нову колекцію зручної білизни для жінок. Зірка вирішила продемонструвати її на собі ж і періодично публікує нові фото в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka, на новому фото Кардашьян позує в коричневому ліфчику на тлі фактурного каньйону. Зірка позує зажмуривши очі від яскравого сонця. Її ніжний образ вдало доповнює розпущене волосся, що спадає на плечі недбалими хвилями.

Шанувальники Кім прийшли в захват від такого природного знімка і засипали зірку приємними коментарями. Всього за пару годин її пост у соцмережі набрав понад мільйон лайків і більше 4 тисяч коментарів.

До цього ми писали про те, що Кардашьян поділилася в своєму Instagram архівних фото з батьком. На фото юна Кім сидить в обнімку зі своїм батьком – юристом Робертом Кардашьяном, який помер у 2003 році від раку стравоходу.

«З днем народження, тато! Сумую за межами розуміння. Шкода, що ти не тут, щоб побачити все це!», - підписала знімок Кім.

Фотографія набрала 1,6 млн лайків. Шанувальники зірки згадують про її батька добрими словами.

«О, це так мило, Кім. Я пам'ятаю Роберта. Відмінний хлопець», «Він твій ангел», - пишуть користувачі мережі.

Одна з прихильниць зазначила, що Кардашьян була прекрасною ще в юності, маючи на увазі, що Кім була прекрасна до пластичних операцій, які їй приписують ЗМІ.

Батько Кім та її сестер і брата Роберт Кардашьян був відомим адвокатом. Він прославився після гучної справи футболіста О. Джей Сімпсона, якого він захищав у суді. Це справа навіть лягло в основу серіалу «Американська історія злочинів». Кардашьяна в серіалі зіграв актор Девід Швіммер, відомий за роллю Роса в серіалі «Друзі».

Нагадаємо, розкішна Кардашьян вразила одкровенням, показавши, як виглядала до пластики.

Як повідомляла Politeka, гаряча Кардашьян розбурхала відвертим образом, засвітивши зайве.

Також Politeka писала, що розкішна Кім Кардашьян залишилася без одягу і прикрилася одними трояндами.